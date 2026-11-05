Özgür Özel, Ecevit'in vefatının 20. yılında kabrini ziyaret edip çelenk bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, Ecevit'in vefatının 20. yılında kabrini ziyaret edip çelenk bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'in vefatının 20. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip çelenk bıraktı. Özel, Ecevit'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek partisinin sosyal demokrasiyi iktidar yapma hedefini yineledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bülent Ecevit'in kabrini ziyaretinde, "Genel Sekreterimizi, Bakanımızı, Başbakanımızı ve Genel Başkanımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, beraberindeki partililerle, vefatının 20. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Özel, burada yaptığı konuşmada, Ecevit'in madenci, emekçi ve işçi dostu Karaoğlan olarak büyük bir sevgiye mazhar olduğunu söyledi.

Ecevit'in siyasi hayatı boyunca zorlu dönemlerden geçtiğini anımsatan Özel, "Genel Sekreterimizi, Bakanımızı, Başbakanımızı ve Genel Başkanımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Özel, tarihin Bülent Ecevit'i hep haklı çıkardığı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün Yeni Partinin Genel Başkanı olarak ben ve Yeni Partinin üyeleri, yönetici kadroları olarak sizler, Başbakanımızın huzurundayız. Sözümüz de bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuz gibi iktidar olma, partimizi birinci parti yapma ve sosyal demokrasiyi iktidar yapma ve bizden 70'lerde Ecevit'in yaptığı gibi emekçinin yüzünü güldüren, yoksulların yüzünü güldüren, sosyal adaleti hayata geçiren ve sosyal demokrasiye yeni bir hat, yön çizip, güç veren başarıyı tekrar etmemiz beklenir. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Hatırasının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

ABD'deki seçimler

ABD'deki ara seçimlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, şöyle konuştu:

"Dün seçim sonuçlarını gördüğümde şöyle düşündüm. 'İnsanlık ölmemiş' dedim. İnsanlığın aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden, herkesi çocuk yerine koyan, dünyayla alay eden birisinin ne hale düştüğünü hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreçle ilgili Trump'tan medet umanlar düşünsün, biz Trump'tan ne iktidar olmak için medet umduk ne Trump'ın kaybından muhalefet olarak medet umuyoruz. Trump'a muhtaç olan, milletten ümidini kesmiş demektir. İnsanların aklıyla alay eden, tuhaf sözlerle, kısa sözlerle ve akılla mantıkla bağdaşmayacak sözlerle siyaset yapmaya, siyaset kurmaya çalışanların düştüğü hali herkes görsün. Otoriter popülist liderler için yaprak dökümü sürüyor. Sonbahar bütün dünyayı dolaşıyor. Bu yaprak dökümü sürecek."

Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrini de ziyaret etti.

Kaynak: AA
Devlet MezarlığıBülent EcevitÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Tarihi sigara yasakları yolda Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde!! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:20
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo
Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:11:43. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Ecevit'in vefatının 20. yılında kabrini ziyaret edip çelenk bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android