CHP, 2024 yerel seçimlerinde 420 belediye başkanlığı kazandı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

31 Mart'ın ardından erken seçim iddiaları ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla "Dört yıl seçim yok demesi" bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız.

Biz değiliz. Halkın kendisidir. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. "Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun" dedim. Ertesi gün "Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli" dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım.

Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. "Tek başına yüzde 38 benim oyum" dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var. DEM'lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, staj mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz. Kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dün."