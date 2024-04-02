Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.
CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.
31 Mart'ın ardından erken seçim iddiaları ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla "Dört yıl seçim yok demesi" bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız.
Biz değiliz. Halkın kendisidir. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. "Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun" dedim. Ertesi gün "Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli" dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım.
Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. "Tek başına yüzde 38 benim oyum" dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var. DEM'lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, staj mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz. Kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dün."
Son Dakika › Politika › CHP, 2024 yerel seçimlerinde 420 belediye başkanlığı kazandı - Son Dakika
Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi.
İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
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