Özgür Özel: Esnaf ve Emeklinin Yüzü Gülecek

08.03.2026 15:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, esnaf ve emeklilerin gelecekte güleceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde esnafın ve emeklinin de yüzünün güleceğini ifade ederek, "Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi makamında ziyaret eden Özel'i belediye önünde CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya karşıladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'den ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Özel, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı emekli maaşları üzerinden eleştirerek, iktidar olduklarını esnafın da emeklinin de yüzünü güldüreceklerini söyledi. Özel, "Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır. Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek, bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır. Nasıl Habil Başkan sayıyoruz 10 iş yaptıysa, 6 tanesi kırsal mahallelere yapılmış, çiftçiye yapılmış. Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecektir, esnaf hiç merak etmesin. Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır. İnşallah hepinizin birden yüzünün güleceği, çok daha güzel günlerin yaşanacağı bir Sivrihisar'da görüşeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

