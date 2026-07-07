Özgür Özel Esnafa Destek Verdi - Son Dakika
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Özgür Özel Esnafa Destek Verdi

Özgür Özel Esnafa Destek Verdi
07.07.2026 20:09
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de esnaf ziyaretleri yaparak partinin hedeflerini açıkladı.

ESNANI ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısının ardından Odunpazarı ilçesindeki trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi'ne geçti. Burada esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Özel, toplanan kalabalığa da seslendi. İl Başkanı Talat Yalaz'ın görevden alınmasına değinen Özel, "Türkiye'yi işgalden kurtarmış, Kurtuluş Savaşı'nı başarmış, sonra cumhuriyeti kurmuş, bu memlekete seçimi getirmiş, sandığı getirmiş parti olarak Eskişehir'de seçilmiş il başkanımız Talat Yalaz'ın sonuna kadar arkasındayız. Ne ilçe yönetimlerini, ne illeri, ne genel merkezi seçilmemiş, atanmış kimse yönetemez. Buna millet izin vermez. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz emeklilerimiz için, çalışanlarımız için, esnafımız için, köylümüz için gayret göstermeye, gençlerin yok olan umutlarını yeniden yeşertmeye, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, kendi memleketlerinde hayal kurdurtmaya, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadetmeye devam edeceğiz. Bu iktidar, bu iktidar artık yorulmuş, tükenmiş, yaşlanmış, adım atmaya mecali kalmamış bir iktidardır. Biz, genç yöneticilerimizle, her yaştan gençlerimizle, bizi biz eden, var eden sizlerle birlikte şunu söylüyorsunuz, onlar yolun sonuna geldi, biz daha yolun başındayız. Biz bundan sonraki süreçte yorulmadan, yılmadan mücadele edeceğiz" dedi.

Parti içinde hukuki mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Özel, "Bundan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde verdiğimiz hukuk mücadelesi sonuna kadar, sonuç alana kadar sürecek. Siyasi mücadelemiz sürecek. Birlikte bu sokakları, bulvarları, meydanları dolduran mücadelemiz sürecek. Ama kimse sakın şöyle bir vehme kapılmasın. Acaba bu heyecan biter mi? Vazgeçerler mi? Geriye dönerler mi? Millet seçeneksiz değildir. Asla umutsuz değildir. Bu parti, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de umudun ta kendisidir ve eninde sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri, 103 yıl sonra tekrar iktidar olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Esnafa Destek Verdi - Son Dakika

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