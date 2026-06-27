Özgür Özel Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özgür Özel Esnafı Ziyaret Etti

Özgür Özel Esnafı Ziyaret Etti
27.06.2026 20:34
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te esnaf ziyaretinde bulunarak haksızlıklara karşı mücadele edeceğini belirtti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Gaziantepte bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Almacı Pazarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Özgür Özel çok sayıda partilinin eşlik ettiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Haklarını siyasi yollardan arayacaklarını ve iktidar yürüyüşlerine devam edeceklerini ifade eden Özel, iktidar yolunu takip edeceklerini ve gerekirse de yeni bir yol açacaklarını söyledi.

Çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını savunan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'yi bırakın dünya şaşkın. Türkiye öfkeli, dünya şaşkın. Dünyada görülmemiş bir iş yapıyorlar. Bir partinin adayını yenemeyince, bileğini bükemeyince genel başkanını susturamayınca o partiye yargı eliyle darbe yapıp o partinin yönetimini seçilmiş yönetiminin yerine seçilmemiş bir yönetim getirmeye iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Planlar kurmuşlar, hazırlıklar yapmışlar. Amerika'dan talimatları almışlar. İçeride dışarıda çalışmışlar ama bir şeyi hesaba katamamışlar. Neyi hesaba katamadılar biliyor musunuz sizi hesaba katamadılar sizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla alıyoruz. Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz. Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz gerekirse yeni bir yol açacağız. Yol yolcudan uludur. Önemli olan yürünen yol o konudaki samimiyet o konudaki gayret ve inattır. Ben bu yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün Cumhuriyetini kimseye bırakmamaya ant içtim yemin ettim. Bu yolun sonu milletin iktidarıdır. Bizi başka yollara zorlarlarsa herkes şunu bilsin ki biz CHP'yi kimselere bırakmadan CHP'yi sırtlanarak kucaklayarak kenetlenerek hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapsayarak aşarak bu ülkede ne kadar mağdur varsa, ne kadar mazlum varsa, ne kadar emeği sömürülen varsa hep birlikte iktidara yürüyeceğiz."

'TARİHİN KIRILMA NOKTASINDAYIZ'

Milletin haksızlığa karşı sessiz kalmadığını ifaoe eden Özel, şöyle devam etti:

"'Sizlerden ricam şu; kendiliğinden oluşan kalabalıklarla sel olup akıyoruz. Gün gelecek devran dönecek. AK Parti halka hesap verecek. Tarihin kırılma noktasındayız. Bir şeyler oluyor, millet bu kadar haksızlığa sessizi kalmıyor. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Biz teslim olacak olsak, sizinle anlaşacak olsak o gün anlaşırdık. 'Ekrem'i sat' dediğinizde anlaşırdık. Partiyi muhalefette bırak dediğinizde anlaşırdık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni sonuna kadar savunacağım. CHP'den değerli bir şey var o da Atatürk'ün öbür eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Amerika ile birlikte, İsrail ile birlikte, AK Parti ile birlikte bir takım hesaplara girmiş yok monarşi hesaplarına tek adam hesaplarına teslim olmuş, onlarla birlikte plan kurmuşsa şunu bilsinler ki CHP için canımı veririm ama Türkiye Cumhuriyeti için asla ve asla bu oyuna geçit vermem. Buradan açıkça söylüyorum biz 47 yıl sonra, partiyi birinci yapmış 23 yılda AK Parti'ye ilk kez yenilgiyi tattırmış, kazandığımız gece bile bunu zafere saymak yerine hedefe yürümenin ilk günü görmüş o hedefi iktidar diye koymuş insanlarız. İktidar olana kadar yönetimi alana kadar mücadele etmek ve başarmak durumundayız."

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,

Kaynak: DHA

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