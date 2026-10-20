Özgür Özel, Halk TV'ye atanan kayyumun İBB davasında savunmayı karartacağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, Halk TV'ye atanan kayyumun İBB davasında savunmayı karartacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye atanan kayyumun kısa vadeli hedefinin İBB davasındaki savunmayı gölgelemek olduğunu öne sürdü. Özel, İmamoğlu'nun savunmasının akşama doğru partisinin internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayımlanacağını bildirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz namussuzlar kadar namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Teslim olmayacağız. O sandığa varacağız, o seçimi söke söke alacağız." dedi.

Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Yaşanan felaketten en çok etkilenen yerlerin başında Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi'nin geldiğini söyleyen Özel, bölgedeki bazı konut projeleri üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un felaketler üzerinden siyaset yapılmaması yönünde değerlendirmede bulunduğunu belirterek, buna tepki gösteren Özel, Sarıyer ilçesindeki bir projeye ilişkin iddialarını dile getirdi.

Selden etkilenen bölgede yapımı devam eden bir projenin dere yatağı etkilenme alanında bulunduğunu iddia eden Özel, projeye dair iznin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alındığını söyledi.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına değinerek, 19 Mart 2025'te "geleceğe darbe" döneminin başlatıldığını savundu.

Davanın sanıklarından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yaptığını kaydeden Özel, İmamoğlu'nun savunmasının bugün akşama doğru partilerinin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayımlanacağını bildirdi.

Özel, davaya ilişkin değerlendirmelerinde, "Hani ben 'savunma hakkı kutsaldır' deyip dünyaya anlatırken 'sus anlatma' diyordu. Anlattım, en sonunda savunmayı yaptırdın ya. Şimdi söylüyorum, o iddianameyi tek tek 81 ilde, 973 ilçede, beldede, köyde, bu memleketin insanlarına anlatmazsak, senin bu iftiralarını tel tel dökmezsek ne olsun bize." diye konuştu.

Davanın duruşmalarının televizyondan canlı yayımlanmasına dair taleplerini anımsatan Özel, bu konuda bir önerge verdiklerini ancak önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini dile getirdi. Özel, şöyle konuştu:

"Hani ne oldu, Ekrem İmamoğlu'nun uçakları, 'uçakta bilmem neler' falan, hangisi iddianamede var, hani? Hani işin içine gayriahlaki bir sürü şey katıp da konuştuklarının birinden birinin ispatı var mı? Yok. Bu yüzden ben arkadaşıma, arkadaşlarıma kefil olduğum için, onların ne yaptıklarını, ne yapmadıklarını bildiğim için canlı yayın istedim. Devlet Bey ve Tayyip Bey, Akın Gürlek'e inandığı için 'hodri meydan' çektiler. Sonra iddianame çıkınca bizimkilerin önergesine 'vallahi olmaz' diye oy verdiler."

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkisi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atanmasını değerlendiren Özel, "Buradan açıkça söylüyorum, Halk TV'ye atanan kayyumun kısa vadedeki hedefi, İBB davasındaki duruşmayı, savunmayı karartmaktır. Halk TV'nin kapatılmasındaki kısa, orta vadedeki hedefi fon meselesinin üstüne gidişini durdurmak, AK Parti seçmeninin Halk TV'den doğruları öğrenmesine engel olmaktır. Orta vadedeki hedefi, muhalefeti sessizleştirmektir. Adaysızlaştırdığı, kurumsuzlaştırdığı muhalefeti sessizleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Özel, yarın akşam saat 19.00'da destek amacıyla Halk TV'ye gideceklerini bildirdi.

Bazı basın meslek örgütlerinin bu hafta sonu 14 ilde yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Özel, partilileri Halk TV'ye desteğe ve eylemlere davet etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163. sırada bulunduğunu öne sürdü.

Partililere ve vatandaşlara seslenen Özel, henüz yolun başında olduklarını söyleyerek, "Biz namussuzlar kadar namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Teslim olmayacağız. O sandığa varacağız, o seçimi söke söke alacağız. Kimse enseyi karartmasın, kimse korkmasın. Korkudan uyuyamayanlar var. Koyun başınızı yastığa yatın, ertesi sabah dirençle kalkın. Biz başaracağız, biz kazanacağız." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiSosyal MedyaYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaGüncelÇevreMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Galatasaray maçı öncesi Lille’de son prova Yıldız isim yok Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:54:06. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Halk TV'ye atanan kayyumun İBB davasında savunmayı karartacağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei