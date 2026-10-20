Özgür Özel, Halk TV'ye atanan kayyumun İBB davasında savunmayı karartacağını savundu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz namussuzlar kadar namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Teslim olmayacağız. O sandığa varacağız, o seçimi söke söke alacağız." dedi.

Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Yaşanan felaketten en çok etkilenen yerlerin başında Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi'nin geldiğini söyleyen Özel, bölgedeki bazı konut projeleri üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un felaketler üzerinden siyaset yapılmaması yönünde değerlendirmede bulunduğunu belirterek, buna tepki gösteren Özel, Sarıyer ilçesindeki bir projeye ilişkin iddialarını dile getirdi.

Selden etkilenen bölgede yapımı devam eden bir projenin dere yatağı etkilenme alanında bulunduğunu iddia eden Özel, projeye dair iznin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alındığını söyledi.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına değinerek, 19 Mart 2025'te "geleceğe darbe" döneminin başlatıldığını savundu.

Davanın sanıklarından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yaptığını kaydeden Özel, İmamoğlu'nun savunmasının bugün akşama doğru partilerinin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayımlanacağını bildirdi.

Özel, davaya ilişkin değerlendirmelerinde, "Hani ben 'savunma hakkı kutsaldır' deyip dünyaya anlatırken 'sus anlatma' diyordu. Anlattım, en sonunda savunmayı yaptırdın ya. Şimdi söylüyorum, o iddianameyi tek tek 81 ilde, 973 ilçede, beldede, köyde, bu memleketin insanlarına anlatmazsak, senin bu iftiralarını tel tel dökmezsek ne olsun bize." diye konuştu.

Davanın duruşmalarının televizyondan canlı yayımlanmasına dair taleplerini anımsatan Özel, bu konuda bir önerge verdiklerini ancak önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini dile getirdi. Özel, şöyle konuştu:

"Hani ne oldu, Ekrem İmamoğlu'nun uçakları, 'uçakta bilmem neler' falan, hangisi iddianamede var, hani? Hani işin içine gayriahlaki bir sürü şey katıp da konuştuklarının birinden birinin ispatı var mı? Yok. Bu yüzden ben arkadaşıma, arkadaşlarıma kefil olduğum için, onların ne yaptıklarını, ne yapmadıklarını bildiğim için canlı yayın istedim. Devlet Bey ve Tayyip Bey, Akın Gürlek'e inandığı için 'hodri meydan' çektiler. Sonra iddianame çıkınca bizimkilerin önergesine 'vallahi olmaz' diye oy verdiler."

Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkisi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atanmasını değerlendiren Özel, "Buradan açıkça söylüyorum, Halk TV'ye atanan kayyumun kısa vadedeki hedefi, İBB davasındaki duruşmayı, savunmayı karartmaktır. Halk TV'nin kapatılmasındaki kısa, orta vadedeki hedefi fon meselesinin üstüne gidişini durdurmak, AK Parti seçmeninin Halk TV'den doğruları öğrenmesine engel olmaktır. Orta vadedeki hedefi, muhalefeti sessizleştirmektir. Adaysızlaştırdığı, kurumsuzlaştırdığı muhalefeti sessizleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Özel, yarın akşam saat 19.00'da destek amacıyla Halk TV'ye gideceklerini bildirdi.

Bazı basın meslek örgütlerinin bu hafta sonu 14 ilde yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Özel, partilileri Halk TV'ye desteğe ve eylemlere davet etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163. sırada bulunduğunu öne sürdü.

Partililere ve vatandaşlara seslenen Özel, henüz yolun başında olduklarını söyleyerek, "Biz namussuzlar kadar namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Teslim olmayacağız. O sandığa varacağız, o seçimi söke söke alacağız. Kimse enseyi karartmasın, kimse korkmasın. Korkudan uyuyamayanlar var. Koyun başınızı yastığa yatın, ertesi sabah dirençle kalkın. Biz başaracağız, biz kazanacağız." dedi.

(Bitti)