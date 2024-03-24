Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli\'nin gündeminden çıkaracağız

İzmir'in Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Size söz veriyoruz. El ele verecekler, omuz omuza verecekler, Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. Çiğli'de vatandaşlarla buluşan Özel, Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay için destek isteyerek, "Haftaya bu saatler geldiğinde sandıklar artık açılmış, oylar sayılmaya başlanmış olacak. Son bir hafta kaldı. Çiğli'nin kendine yakışır genç, dinamik, çalışkan, örgütten gelen ve Çiğli'ye hizmet etmek için sabırsızlanan Belediye Başkanı Onur Emrah ve Karşıyaka'nın başarılı, İzmir'in başarılı belediye başkanı, Karşıyaka'nın başarılı belediye başkanı hem sakin, hem kararlı, hem inançlı, hem gayretli, planlamayı çok iyi bilen, iyi ekip kuran ve ne yapmak istediğini, nereye varmak istediğini bilen, İzmir'i Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir dünya kenti yapacak olan Cemil Tugay için sandığa gideceğiz" dedi.
"Omuz omuza çalışacaklar"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah'ın omuz omuza çalışacaklarını ifade eden Özel, "Yapılacak çok iş var. Öncelikle Çiğli Belediyesi'nde ufak tefek sorunlar var. Çalışan arkadaşlarımızın ufak tefek gecikmeler oluyordu, o konuları da görüştük. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra hemen o iş Onur'a emanet, Onur size emanet, siz de bize emanetsiniz. Bu arada 1992 yılından beri Çiğli'nin önemli bir sorunu var. Harmandalı çöplüğü; vahşi depolama yapılıyor ve çok ciddi bir sıkıntı var. Onur, çevre mühendisi bir kardeşimiz. Belediyeciliğe ilk kez niyetleniyor değil. 2012 yılında İZSU'da mühendis olarak göreve başladı. 2021 yılında Kanalizasyon Daire Başkanlığı görevine geldi. Mesleği gereğince atıklar, çöpler onun konusu. Cemil Tugay'la birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar üç büyük alan oluşturulmuştu. Dördüncü büyük alan çalışılıyor. Size buradan söz veriyoruz. El ele verecekler, omuz omuza verecekler, Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar" şeklinde konuştu. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracağız - Son Dakika
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Çiğli'de düzenlenen halk buluşmasında, iktidarı emekli maaşları ve ikramiyeleri, mazot fiyatları üzerinden eleştirdi, “31 Mart günü sandıkta sen bu işin sonucunu görürsün" dedi.
Mersin Limanı'nda geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 54 kilogram kokain ile ilgili soruşturma devam ederken, yeni bilgilere ulaşıldı. Tutuklanan 5 zanlıdan biriyle irtibatı olduğu belirlenen emekli akademisyen gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemler için Mersin'e getirildi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 31 Mart günü yapılacak olan seçimlerin önemini vurguladı, "Türkiye'ye bir mesaj vermeniz lazım. Onlara şunu söylemelisiniz; İzmir İzmirlilerindir. Rantçıların, yalancıların, yasakçıların, insanları bölenlerin, özgürlük ve demokrasi karşıtlarının değil" dedi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği çalışmaları ve yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeleri anlattı. Hürriyet, belediyenin eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını ve birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri de sunumunu yaptı.
Seçim çalışmalarını İzmir'in ilçelerinde sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Foça'da halka seslendi. Mitingde "İnadına CHP inadına sol" sloganı atılınca araya giren Özgür Özel, "Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Slogancıyı değiştirin." diyerek düzeltme yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da yaptığı konuşmada belediyelerin halka hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, son 21 yılda yapılan yatırımları anlattı. Yılmaz, ayrıca belediye başkan adaylarını tanıtarak destek istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, terör tehdidinin azaldığını ve son 21 yılda Ağrı'ya 84 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. Yılmaz, bölgenin kalkınmasına engel olmak isteyenlere rağmen birçok hizmetin gerçekleştirildiğini vurguladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Elazığ'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret ederek partililere seslendi. Koçyiğit, Elazığ'ın Kürt kimliğini yok etmeye çalışan iktidara karşı barışın, kardeşliğin ve özgürlüklerin şehri yapacaklarını belirtti.
Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?