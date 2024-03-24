Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracağız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracağız

Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli\'nin gündeminden çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli'de vatandaşlarla buluşarak, Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay için destek istedi. Özel, omuz omuza çalışacaklarını ve Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.

24.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:23
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İzmir'in Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Size söz veriyoruz. El ele verecekler, omuz omuza verecekler, Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. Çiğli'de vatandaşlarla buluşan Özel, Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay için destek isteyerek, "Haftaya bu saatler geldiğinde sandıklar artık açılmış, oylar sayılmaya başlanmış olacak. Son bir hafta kaldı. Çiğli'nin kendine yakışır genç, dinamik, çalışkan, örgütten gelen ve Çiğli'ye hizmet etmek için sabırsızlanan Belediye Başkanı Onur Emrah ve Karşıyaka'nın başarılı, İzmir'in başarılı belediye başkanı, Karşıyaka'nın başarılı belediye başkanı hem sakin, hem kararlı, hem inançlı, hem gayretli, planlamayı çok iyi bilen, iyi ekip kuran ve ne yapmak istediğini, nereye varmak istediğini bilen, İzmir'i Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir dünya kenti yapacak olan Cemil Tugay için sandığa gideceğiz" dedi.

"Omuz omuza çalışacaklar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah'ın omuz omuza çalışacaklarını ifade eden Özel, "Yapılacak çok iş var. Öncelikle Çiğli Belediyesi'nde ufak tefek sorunlar var. Çalışan arkadaşlarımızın ufak tefek gecikmeler oluyordu, o konuları da görüştük. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra hemen o iş Onur'a emanet, Onur size emanet, siz de bize emanetsiniz. Bu arada 1992 yılından beri Çiğli'nin önemli bir sorunu var. Harmandalı çöplüğü; vahşi depolama yapılıyor ve çok ciddi bir sıkıntı var. Onur, çevre mühendisi bir kardeşimiz. Belediyeciliğe ilk kez niyetleniyor değil. 2012 yılında İZSU'da mühendis olarak göreve başladı. 2021 yılında Kanalizasyon Daire Başkanlığı görevine geldi. Mesleği gereğince atıklar, çöpler onun konusu. Cemil Tugay'la birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar üç büyük alan oluşturulmuştu. Dördüncü büyük alan çalışılıyor. Size buradan söz veriyoruz. El ele verecekler, omuz omuza verecekler, Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, İzmir, Çiğli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Harmandalı çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracağız - Son Dakika

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