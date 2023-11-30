2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin görüşme trafiği de yoğunlaşırken, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kurultay sonrası ilk kez bir araya geldi. İki liderin görüşmede yerel seçim ittifakını masaya yatırmaları bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
2019 yerel seçimlerinde ittifak yapan iki partinin 2024 için nasıl bir karar alacağı iki genel başkanın gerçekleştireceği toplantı sonrasında şekillenecek.
Saat 10.35'te başlayan görüşmede Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. Akşener'e de genel başkan yardımcıları Oktay Vural, Burak Akburak ve Ayfer Yılmaz ile Grup Başkanı Koray Aydın eşlik etti. Görüşmenin ardından iki genel başkanın açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Özel ile Akşener arasında ilk buluşma! Masada seçimin kaderini belirleyecek konu var - Son Dakika