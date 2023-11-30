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Özel ile Akşener arasında ilk buluşma! Masada seçimin kaderini belirleyecek konu var - Son Dakika

Özel ile Akşener arasında ilk buluşma! Masada seçimin kaderini belirleyecek konu var

CHP lideri Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilk kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda yerel seçim ittifakının görüşülmesi bekleniyor.

30.11.2023 - 10:41,  Güncelleme: 11:25
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin görüşme trafiği de yoğunlaşırken, CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kurultay sonrası ilk kez bir araya geldi. İki liderin görüşmede yerel seçim ittifakını masaya yatırmaları bekleniyor.

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında ilk buluşma! Masaya yatırılacak konu; Yerel seçimde ittifak

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında ilk buluşma! Masaya yatırılacak konu; Yerel seçimde ittifak

YEREL SEÇİM KARARLARI MERAKLA BEKLENİYOR

2019 yerel seçimlerinde ittifak yapan iki partinin 2024 için nasıl bir karar alacağı iki genel başkanın gerçekleştireceği toplantı sonrasında şekillenecek.

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında ilk buluşma! Masaya yatırılacak konu; Yerel seçimde ittifak

İKİ LİDER GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 10.35'te başlayan görüşmede Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. Akşener'e de genel başkan yardımcıları Oktay Vural, Burak Akburak ve Ayfer Yılmaz ile Grup Başkanı Koray Aydın eşlik etti. Görüşmenin ardından iki genel başkanın açıklama yapması bekleniyor.

Meral Akşener, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel ile Akşener arasında ilk buluşma! Masada seçimin kaderini belirleyecek konu var - Son Dakika
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