Özgür Özel: 'İmamoğlu'na yeterli savunma süresi verilmeli'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm zamanların en büyük kararlılığıyla, en büyük cesaretiyle, en büyük öz güveniyle buradayız???????." dedi.

Özel, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunu izleyici olarak takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'na el sallayarak selam veren Özel, duruşmanın ardından cezaevinin karşısındaki alanda basın açıklaması yaptı.

Özel, İmamoğlu'nun 16 aydır tutuklu olduğunu ve davanın 9 Mart'ta başladığını belirterek, duruşmaları izleyen basın mensuplarına teşekkür etti.

Davanın başından beri İmamoğlu'nun ilk savunmayı kendisinin yapmak istediğini dile getiren Özel, mahkeme heyetinin ise İmamoğlu'na savunma yaptırmamak ve mümkün olduğunca az söz vermek için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

Özel, 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu'na tüm suçlamalara karşı savunmasını yapması için yeterli sürenin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma hakkının hukukun evrensel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Özel, DİSK ana davasında eski DİSK Başkanı Abdullah Baştürk'ün 109 gün, Danıştay saldırısı davasının sanığı Alpaslan Aslan'ın 76 saat savunma yaptığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti başkanının tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Özel, İmamoğlu'na duruşmasındaki sözleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan yeni bir soruşturma başlatılmasını eleştirdi.

İmamoğlu'nun "Ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim." dediği için duruşmadan çıkarıldığını belirten Özel, "Hayatımda duyduğum en doğru cümle. Benzerleri duyuldu arkadaşlar. Bunu da bu gece yatmadan önce duyması gerekenler duysun, ondan sonra uyusunlar. Fidel Castro 1953'te diktatör Batista'ya karşı son söz olarak, onun yargıladığı mahkemede,'Tarih beni beraat ettirecektir, Batista yargılanacak.' dedi. Ne oldu sonra? Bugün söylenen sözü öyle hafife alınan bir söz ya da ucuz bir tehdit gibi görmesin kimse. Tarihe şerh düşüyoruz." diye konuştu.

Özel, "Tüm zamanların en büyük kötülüğü ile karşı karşıyayız. Tüm zamanların en büyük kararlılığıyla, en büyük cesaretiyle, en büyük öz güveniyle buradayız. Alnımız açık. İşbirlikçiler ne derse desin, yalakalar ne diyorsa desin, tarihin yanlış tarafında duranlar ne diyorsa desin. Cesareti olan gelsin, buradaki hukuk katliamını görsün, sonra da Ekrem Başkan'a ve arkadaşlara bir kelime daha söylesin." ifadelerini kullandı.

Bugünkü duruşmada tahliyelerine karar verilen 6 kişi için sevindiklerini ifade eden Özel, "16 ay sonra halen daha 53 tutuklulu dosyadan utanıyoruz. Tarih önünde sabretmeye devam ediyoruz. Bizim sabrımız dağı delecek. Bu milletin sandık sabrı da bütün hesapları değiştirecek." dedi.