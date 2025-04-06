Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor. Kurultayda genel başkanlık için tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.
Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.
Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.
Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.
Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.
İşte Özgür Özel'in A takımı:
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'in A takımı belli oldu - Son Dakika
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