Özgür Özel'in A takımı belli oldu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel\'in A takımı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için sunduğu anahtar liste belli oldu. Listede Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin gibi isimler de yer aldı.

06.04.2025 18:06
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Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor. Kurultayda genel başkanlık için tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

SEÇİM BİTTİ SIRA PARTİ MECLİSİ'NDE

Genel başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaya sunduğu anahtar liste de yayınlandı.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Parti Meclisi'nin yanı sıra Özel'in Disiplin Kurulu listesi de belli oldu. Listede; Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

İşte Özgür Özel'in A takımı:

Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Mahmut Tanal, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in A takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman A:
    Ya git Eczanede ilaç sat sen.Bu işler sana göre değil,senin boyunu aşar Özgür efendi. 22 13 Yanıtla
  • 220198:
    tanrikulunuda demin oylari gitmesin diye a takimina almislar mansuru naapcaksiniz oda bi okadar demin oylarini harciyor gerci o adaminda ismini cizdiniz 16 11 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Tam gaz devam 7 12 Yanıtla
  • hakan aydın:
    Hırsız eko ve sebastiyen lerden almıştır talimat 5 7 Yanıtla
  • Murat Zülüflü:
    Bu mu ülkeyi yönetecek bunun gibi zihniyetler bu ülkeyi asla yönetemeyecek 1 5 Yanıtla
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