Özgür Özel’den gaf: "Kayseri’ye CHP’li belediyede getireceğiz"

Kayseri'de kadın buluşmasına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sohbeti sırasında gafa imza attı. Belediyelerin hizmetleri konusunda konuşan Özel, "Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediyede getireceğiz" diyen Özel, durumu, "Yanlış söyledim, ben ağzım eskiye alışık. Yeni Partili" diyerek düzeltti.

Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları Bölgesi'nde müstakil bir evde kadın buluşmasına katılan Özel, burada kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir kadının hizmetlerin eksik olduğunu söylemesi üzerine Özel, "Ah şu Kayseri'de bir belediyemiz merkezde olsaydı çok güzel gösterecektik. Ben gittiğim yerlerde CHP'li belediyeler ne yapıyor diye anlatırken hoş geldin bebek paketi, okula başlangıç paketi, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteğinden bahsediyorum" dedi. Özel, konuşmasının devamında "İnşallah, Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye getireceğiz" derken, gaf yaptığı hatırlayarak, "Yanlış söyledim. Benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili. Şuandan da ben genel başkanken seçtirdiğimiz ve belediyede olan ve çok düzgün işlere devam eden arkadaşlar da var. O yüzden sadece Yeni Partililerde yapmıyor" diyerek düzeltti.

Program çıkışında bazı çocuklar da Özgür Özel'in yanına gelerek, "Bizi hep itiyorlar" diye şikayette bulundu. Çocuklara harçlık verilmesini isteyen Özel, "Bizim partinin güvenlikleri de kibar. Öbürleri gibi değil" diyerek araca bindi. Bu sırada bir çocuğun verilen harçlığın hepsini aldığını gören Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Öyle olmaz. Gözlüklü, kavga etmeyin, dağıtın aranızda" dedikten sonra araca bindi.