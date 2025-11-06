Özgür Özel'in "Eti maden" iddiasına Akın Gürlek'ten yalanlama - Son Dakika
Özgür Özel'in "Eti maden" iddiasına Akın Gürlek'ten yalanlama

06.11.2025 23:37
Özgür Özel'e manevi tazminat davası açan Akın Gürlek'in avukatının mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, CHP liderinin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Eti Maden'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor" iddiası yalanlandı. Dilekçede, Gürlek'in bakan yardımcısıyla söz konusu göreve getirildiği, başsavcı olduktan olduktan Eti Maden'in hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Eti Maden Şirketi'nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığını iddia etti. İddiaya Akın Gürlek'ten yalanlama geldi.

Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açan Gürlek'in avukatı, İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davacı Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait "Etimaden - Etimine S.A." şirketinin yönetim kuruluna atandığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiç birine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği vurgulandı.

Davalı Özel'in bu konuyu hiç araştırmadan hasmane bir tutumla Akın Gürlek'e karşı itibarsızlaştırma saiki ile Gürlek'in itibar ve onuruna zarar verecek şekilde ithamda bulunduğu kaydedilen dilekçede, "Kamuoyuna yansıyan birçok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmez iken ana muhalefet partisi lideri tarafından müvekkile yönelik, sistematik bir şekilde kasten toplum ve medya önünde iftara atarak ve hakaret ederek milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet şeref ve kişiliğine yönelik saldırı gerçekleştirmesi karşısında iş bu dava açılmıştır. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
