Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2023 yılında aynı ifadeyi kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Babacan'ın ve parti üyelerinin hep birlikte kırmızı kart çıkarttıkları görüldü.

09.01.2025 19:09  Güncelleme: 19:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizi açıklayacağım diyerek 'kırmızı kart' çıkışı yapması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Özel'in çıkışı alay konusu olurken; 'İktidara kırmızı kart gösterme' sürprizinin kaynağı da ortaya çıktı.

BÜYÜK SÜRPRİZ ÇALINTI ÇIKTI

Özel'in çıkışının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2023 yılında iktidara kırmızı kart gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 23 Kasım 2024 tarihinde Babacan'ın kürsüden partililerine "Yerel seçimler sarı kart zamanı. Bir sonraki genel seçimler, 2028'de olur. Ama 2028 tarihi geldiğinde iktidara hangi kartı göstereceğiz arkadaşlar? Hep beraber iktidara kırmızı kartı göstereceğiz" dediği sırada salondakilerin hep birlikte kırmızı kart çıkarttığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Özel'in büyük sürprizinin çalıntı olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" demiş, saatler 15'i gösterdiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Özel, büyük sürprizinin"iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıklamıştı.

Özgür Özel\'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Deva Partisi, Ali Babacan, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • nazım arat:
    Imamoglu PISIK yapıp fırçalayınca istifa edip siyaseti bırakacak sandım. 168 8 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    BU ADAMMI ÜLKE YÖNECEK 160 14 Yanıtla
  • burak cihan:
    Sayın muhalefet !!!!!! Biraz ciddiyet.... Dünya 3. Dünya Savaşı'nda , ülkenin etrafı yangın yeri, Ortadoğu'daki bütün heryer perişan olmuş sen cebinde kartla geziyosun. Ekrem bey ebelemeç pışık çılık oynuyor. 145 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    özgür özele laf edenler 25 yıldır uljeyi somurene bir laf edemiyorsa demek ki kendileri de ülkeyi somurenlerden 26 122 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    sonucta hepsinin akıl hocaları ve kuklacısı aynı... 142 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    ne sürpriz ne sürpriz, birde bunların ülkeyi yönettiğini düşünsenize, Allah devletimizi koruyor 133 7 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    çok komiksin CHP ben büyük Bir heykel bekliyorum 131 7 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    senden bir cacık olmaz 132 4 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Hep Atatürk ü kullanarak siyaset yaptı Atatürk e sevgisi saygısı olan insanımızın duyguları ile oynadılar ama vallahi billahi onlarda biliyor bunlardan hiçbirsey olmaz 126 7 Yanıtla
  • muhitin paket:
    Haa haa haa. Dağ her zamanki ki gibi fare doğurdu. Siyaset dahi yapamayan zavallı adam. Bunlar politikacı dahi olamaz. Atam atam kalk ta gör miras yedileri. 119 10 Yanıtla
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