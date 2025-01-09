Özgür Özel\'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Politika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizi açıklayacağım diyerek 'kırmızı kart' çıkışı yapması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Özel'in çıkışı alay konusu olurken; 'İktidara kırmızı kart gösterme' sürprizinin kaynağı da ortaya çıktı.

BÜYÜK SÜRPRİZ ÇALINTI ÇIKTI

Özel'in çıkışının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2023 yılında iktidara kırmızı kart gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, 23 Kasım 2024 tarihinde Babacan'ın kürsüden partililerine "Yerel seçimler sarı kart zamanı. Bir sonraki genel seçimler, 2028'de olur. Ama 2028 tarihi geldiğinde iktidara hangi kartı göstereceğiz arkadaşlar? Hep beraber iktidara kırmızı kartı göstereceğiz" dediği sırada salondakilerin hep birlikte kırmızı kart çıkarttığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Özel'in büyük sürprizinin çalıntı olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" demiş, saatler 15'i gösterdiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Özel, büyük sürprizinin"iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıklamıştı.