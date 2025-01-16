CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ı kabul etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'in, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'la yaptığı görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, İrlanda Büyükelçisi'ni Kabul Etti - Son Dakika
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