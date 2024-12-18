Özgür Özel, Kanada Büyükelçisi Hamilton'u Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Kanada Büyükelçisi Hamilton'u Kabul Etti

Özgür Özel, Kanada Büyükelçisi Hamilton\'u Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükelçi Kevin Hamilton ile parti genel merkezinde görüştü.

18.12.2024 14:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, Büyükelçi Hamilton'u parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de görüşmede Özel'e eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Kanada Büyükelçisi Hamilton'u Kabul Etti - Son Dakika

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