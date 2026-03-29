Özgür Özel: Mitingler Umut Oluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli yerlerde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine ilişkin "Meydanlardan taşan bu kalabalıklar Türkiye'nin yarınlarına umut olmaktadır, ümit vermektedir." dedi.

Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sahip çıkmak için burada olduklarını söyledi.

Günel'in yaptığı çalışmaları anlatan Özel, meydandaki vatandaşlara Günel'i yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Bu meydanın anlamlı olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Biz dün Çanakkale'de, geçilmez Çanakkale'de, emperyalistlerin baskınına karşı teslim olmayan, geçilmeyen Çanakkale'de 100'üncü mitingimizi yaptık. ve soruyorlardı, 'Mitingler ne olacak? Ara verecek misiniz? Duracak mısınız? Geri çekilecek misiniz?' diye. İşte 101'inci miting. 100'ün ertesi gününde, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle Aydın'da millet ayaktadır. Dün Çanakkale'de olduğu gibi 'Bu yağmurda mitinge gidilmez' diyenlere 'Biz mitinge değil direnmeye, eyleme, mücadeleye gidiyoruz' diyenlere selam olsun, helal olsun."

Özel, meydanların geçmişte dolmazken şimdi ilçelerde bile dolduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Meydanlardan taşan bu kalabalıklar Türkiye'nin yarınlarına umut olmaktadır, ümit vermektedir. Bu meydanlar böyle oldukça, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücreti alıp şimdi 20 bin liraya mahkum edilen emekli, aldığı maaşıyla 8 çeyrek altın alan şimdi 1,5 çeyrek altına mahkum edilen emekli, 7 çeyrekten 2,5 çeyreğe düşen asgari ücretli, 1 kilogram buğday satıp 6 litre mazot alan, 1 kilogram pamuk karşılığında 2,5 litre mazot alabilen, bugün zor durumda kalan çiftçiler, yine Türkiye'den ümidi kesip yurt dışında hayal kuran gençler bu meydanlarda umut bulmakta, bu meydanlarda dayanışmayla omuz omuza durmakta, Türkiye'nin yarınlarına güç vermektedir."

Elbette Ekrem Başkan'a, Ömer Başkan'a sahip çıkma açısından önemli görürken esas olarak herkesin ortak geleceğimize sahip çıktığı alanlar olarak görüyoruz. Bu meydanlar, çağırdığında koşup gelenlerin, mücadele edenlerin, ayakta duranların, Türkiye'de yarın kendisi için bir iktidar kurulacağının iktidar göstergesidir."

Özel, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da eleştirdi.