CHP Genel Başkanı Özel: "Maalesef 160 kız çocuğu daha ilk günden öldü"

05.03.2026 23:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Netanyahu ve Trump'ın eylemlerinin sonuçlarına dikkat çekti ve İran'daki çatışmalar ile Gazze'deki durumu eleştirdi. Ayrıca, Haymana'daki sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Netanyahu'yla dünyanın öbür ucundan çıkıp buraları karıştıran Trump İran'a bombalar atıyor. Maalesef 160 tane kız çocuğu daha ilk günden öldü" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Özel, "İlçedeki 27 bin 300 çiftçiye 111 milyon liralık destek sağlamış olarak geldi. 3 bin haneye 44 milyon liralık sosyal destek sağlamış olarak geldi. Her gün 110 haneye ücretsiz ekmek dağıtmış olmanın, 1416 emekli hanesine 34.2 milyon liralık destek veriyor olmanın, 650 hanenin doğalgaz desteği 2 bin 260 haneye kömür desteği yapıyor olmuş olmanın, 461 gencin sınava hazırlanmasını üslenmiş olmanın ve 26 bin nüfuslu Haymana'ya toplam sosyal yardım tutarı olarak 200 milyon lira sosyal yardım yapmış olmanın verdiği mutlulukla, iç huzuruyla ve güvenle geldi. Biz genç belediye başkanımıza inandık, suyu sıcak, havası sert, insanı mert Haymana ona inandı" ifadelerini kullandı.

İran'da yaşanan çatışmalara ve Gazze'deki soykırıma değinen Özel, "On bir aydır özlenen, iki aydır yolu gözlenen Ramazan'ın ortasındayız. Bu Ramazan dünyaya barış getirsin dedik. Çünkü Filistin'deki 71 bin Gazzeli'nin ölümünden sorumlu Netanyahu'yla eli kanlı Netanyahu'yla dünyanın öbür ucundan çıkıp buraları karıştıran Trump İran'a bombalar atıyor. Maalesef 160 tane kız çocuğu daha ilk günden öldü" diye konuştu.

Programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile partililer ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

