Özgür Özel: Partimizi Geri Alacağız - Son Dakika
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Özgür Özel: Partimizi Geri Alacağız

Özgür Özel: Partimizi Geri Alacağız
17.07.2026 19:43
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yargıtay sürecine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı, umudu kaybetmeyin dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız" dedi.

Kırıkkale'ye gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Ardından Kırıkkale Belediyesi önüne kadar Zafer Caddesi boyunca kalabalıkla beraber yürüdü. Kırıkkale Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Özgür Özel, "Biz nasıl Kırıkkale'de yüzde 50 oy aldıysak, Ege'de toprağı bulunan 9 ilin 9'unu kazandıysak, Kastamonu'yu, Kilis'i kazandıysak, Türkiye'nin yüzde 65'ini öyle kazandık. Doğru adaylarla, doğru çalışma yöntemiyle, gençlere güvenerek, kadınların önünü açarak hep birlikte kapı kapı, sokak sokak çalışarak, yüzde 65'ini aldık ve 31 Mart günü, 47 yıl sonra, kurulduğu gün gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık" dedi.

'GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ YARGITAYDA'

Özel, partideki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"21 Mayıs butlan darbesinden sonra, yani partimizin önce adaysızlaştırıldığı, sonra kurumsuzlaştırıldığı ve lidersizleştirilmeye çalışıldığı 21 Mayıs darbesinden sonra hep birlikte sürdürdüğümüz mücadelede bugün 17 Temmuz. Tam 57 gün geçti. Normalde İstinaf Mahkemesi'nin bir hafta içinde kararı Yargıtay'a yollaması, bizim orada hakkımızı aramamız ve Yargıtay'ın özellikle bu kimsenin kabul etmediği, Yargıtay'ı da hak aramayı da yok sayan, siyasi partiler düzenini de ortadan kaldıran kararının hızla görüşmesi gerekiyordu. Kararı alan mahkemenin başkanı, yukarıdan kendisine verilen talimatlara uygun olarak tam 57 gün dosyayı elinde tuttu. Adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğlen saatlerinde dosyayı Yargıtay'a yolladı ki hakkımızı arayamayalım. Yargıtay dosyayı adli tatilden önce görüşemesin ve bundan sonraki süreçte aslında bozulacağını bildiği, arkasında duramadığı, yukarıdan talimatla aldığı o kararı savunamadığını tarih önünde itiraf etti. 40 gün sonra değil, normalde bir hafta içinde yollaması lazım. Hadi bilemedin, 10 günde yolla. 10 gün değil, 20 gün değil, 30 gün değil, 40 gün değil. Adli tatilden bir gün önce yolluyor ki bu karar görüşülemesin, bu sonuç çıkmasın diye. Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılan bu darbeyi görüşmeden davayı sonbahara kadar bırakacak. Ama buradan hepinize söylüyorum; asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Partimizi Geri Alacağız - Son Dakika

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