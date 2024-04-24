Özgür Özel: "Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz." - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: "Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz."

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmenin şu an için net olarak gününün ve yerinin belli olmadığını kaydeden Özel, 'Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz.' ifadelerini kullandı.

24.04.2024 06:35
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Özgür Özel: "Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz."

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşme hususunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmenin şu an için net olarak gününün ve yerinin belli olmadığını kaydeden Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: "Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz."
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz.' - Son Dakika

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