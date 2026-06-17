Özgür Özel: Seçilmiş İl Başkanlarının Yanındayız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız neredeyse benim için il başkanlığı orasıdır, il başkanı da odur. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bugün Kurultay için toplanan delege imzalarının CHP Genel Merkezi'ne götürüldüğünü hatırlatarak, "Tamamı noter huzurunda, usulüne uygun olarak verilmiş bu imzalarla ilgili bir de dosya teslim ettik kendilerine. Dosya, Türkiye'deki 34 kamu hukukçusu profesör ve doçentin altında imzalarını attıkları bir metin içeriyor. Metnin özeti şudur; 'Verilmiş olan tedbir kararı, kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar. Bir an önce kongre yapılmalıdır' diyor. Bu alanda karar verecek olan hakimleri yetiştiren hocalar bunlar ve Türkiye'de bu alandaki herhangi bir hocanın farklı bir görüşü de yok. Ayrıca dosyamız ekinde hem bu hocalarımızın hem farklı akademisyenlerin bu konuya yönelik olarak yazdığı makaleleri, uluslararası dergilere yolladıkları yayınları da koyduk. Çünkü Türkiye, bu konuda bir ilki deneyimliyor" şeklinde konuştu.

"Buradaki il başkanları iktidar yürüyüşümüzün il başkanlarıdır"

Özel, tedbir kararıyla göreve gelen yönetimin il başkanlarını görevden alma yetkisinin olmadığını söyleyerek, "Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden filan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp, oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım. Biz burada il başkanlarımızla toplantımızı yaptık. Toplantının belli bir evresinde bu karar çıktı ve bu karar bizim kararlılığımızı hiç değiştirmedi. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanan, kazanmayı bilen, kazanmayı öğrenen, yenilgiye alışmayan, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak olan kadrolarıyız. Buna inanmış il başkanlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Kendi görevden alınan, yönetimi ile alınan ya da oradaki örgütün feshedildiği illere yönelik olarak ayrı ayrı çalışmaları yapacağız. Ama buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır, buradaki il başkanları iktidar yürüyüşümüzün il başkanlarıdır" açıklamasında bulundu.

"Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız"

Seçilmiş il başkanlarının arkasında olduklarını dile getiren Özel, "Nasıl ki Genel Başkan'a bina lazım değilse, Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa, il başkanlığımız örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Tabii ki Adana'da baba ocağımızı kimseye kolay kolay verme niyetinde değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca da bir ile gittiğimizde o ilde, bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız neredeyse benim için il başkanlığı orasıdır, il başkanı da odur. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri sürüyor"

Özel, 9 ismin CHP üyeliğinin düşürülmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yüksek Disiplin Kurulu'ndan böyle bir karar çıkması, işte partimizde atanmış arkadaşların liyakatini, hukuka saygısını, nasıl parti yönettiklerini gösteriyor. İşte bu görüntü millete şunu der, 'Partiyi böyle yöneten, Türkiye'yi nasıl yönetir?' Allah muhafaza biz varız, partimizdeyiz. Nasıl son yerel seçimlerde en doğru adayları belirleyip, en doğru kampanyayı yapıp da birinci olarak kazanıp bir darbeye muhatap olacak kadar onları korkuttuysak, biz iyi ve liyakatli yöneten, doğru tarafta duranlar olarak gerekli başvurumuzu yarın YDK Toplantısı bittikten sonra, iç hukuk yolları tükenince yargıya yaparız. Arkadaşlarımızın da Yargıtay'daki durumları düzelir. Yargıtay, bu şartlar altında yerindelik ve içerik denetimi yapmaksızın partilerden gelen kararı oraya uyguluyor. Biz toplantıya girerken Meclis'in sitesinde arkadaşlarımız grubumuzda görünüyorlardı. Görünmeye devam edecekler. Meclis'in yerleşik uygulaması budur. 9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri sürüyor. Haklarında bir karar verilip kesinleşene karar da sürecek." - ANKARA