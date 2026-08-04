Özgür Özel: Seçim kaybedersem kurultayı toplayıp aday olmayacağım

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel Başkan olarak kendi adıma bir kuralı bir kez daha ifade etmek isterim ki ister yerel, ister genel, Genel Başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, an itibarıyla 60'ın üzerinde ilde teknik örgütlenme aşamalarını tamamladıklarını, cuma günü itibarıyla da 65 il ve 733 ilçede tamamlayacaklarını bildirdi.

Vatandaşları ilçe başkanlıklarına giderek partilerine üye olmaya davet eden Özel, online üyelik sistemine yönelik de yeni bir çalışma yaptıklarını, onay süreçlerinin tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de "istifa etmeyin" demelerine rağmen harekete geçtiğini kaydeden Özel, "Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza bu yeni nesil siyasete, Yeni Partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum, darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti Partimize buyurun." diye konuştu.

Özel, Yeni Partinin, "siyasetin bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makam ve mevkilerin sürekli tekrar edildiği" bir yer olmayacağını belirtti.

Partilerinde her makamda "dönem sınırı" uygulanacağını, bu sınırın tüm yönetici makamlarında en fazla "üç dönem" geçerli olacağını anlatan Özel, "Ancak ben Genel Başkan olarak kendi adıma bir kuralı bir kez daha ifade etmek isterim ki ister yerel, ister genel, Genel Başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, Yeni Partinin şeffaf, hesap verebilir siyasetin partisi olacağının belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına değinen Özel, Davutoğlu ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında mutluluk, sağlık ve huzur diledi.

Özel'in bu sırada dili sürçerek "Yeni Parti olarak" yerine "Cumhuriyet" demesi üzerine salonda gülüşmeler meydana geldi. Buna karşılık Özel de gülerek, "Gülme, olur o kadar. İlk günün günahı olmaz." dedi.

"GRECO kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası Yeni Partinin ilk önerisidir"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile vize serbestisi süreci için geçmişte çalışmalar yaptığını ancak "siyasi etik düzenlemesinin" hayata geçirilmemesi nedeniyle tamamlanamadığını savunan Özel, "Eğer Erdoğan partisine güvenseydi, siyasi şeffaflığı taahhüt etseydi bugün Avrupa'nın tüm ülkelerinde serbestçe dolaşan ve Avrupa Birliği yürüyüşünde çok daha iyi bir yere kavuşmuş bir ülke olacaktık." diye konuştu.

Özel, o dönemden sonra her yıl Meclis'e sunulan siyasi etik kanunu teklifinin altında kendi imzasının da bulunduğunu hatırlattı.

Yeni Partinin verdiği ikinci kanun teklifinin de yine "siyasi etik kanunu" olduğunu kaydeden Özel, "Şimdi bize orada burada bir birtakım operasyonlar, iftiralar, gizli tanıklar, yalancı şahitler üzerinden iftiralar atan AK Parti siyasetine açık çağrımdır, GRECO (Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu) kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası, siyasi şeffaflık yasası Yeni Parti'nin size ilk önerisidir. Hodri meydan, biz buradayız." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partilerinin bağış kampanyası hakkında konuşarak, 5 günde 113 bin bağışçı tarafından toplamda 240 milyon lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Bağış yapan ve yapacak vatandaşlara teşekkür eden Özel, bağışlarla ilgili verileri düzenli, şeffaf bir biçimde açıkladıklarını, bundan sonra da alınan her bağışı ve harcadıkları her kuruşu kamu otoriteleriyle ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Özel, bu sırada bağış yapanların ilgili bağışa yönelik açıklama kısmında yer alan notlarından bazılarını okudu.

Bağış kampanylaarının ikinci gününde lüks araç aldıklarına dair bir iddia ortaya atıldığını aktaran Özel, "Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var o da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı, bilginiz olsun." dedi.

"Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize mahcup olmayalım"

Özel, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Partilerinin ilk kanun teklifinin buna yönelik olduğunu aktaran Özel, TBMM'ye sunulan teklifinde eksiklikler bulunduğunu savundu.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan değerli grup başkanvekillerimize ve grubumuza emanettir. Taleplerin tamamını hayata geçirmek için vermiş olduğumuz kapsamlı teklifi tüm gruplarla müzakere edelim, Meclis kapanmadan bu sorunları çözelim, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize mahcup olmayalım."

FETÖ'cülerin partilerini kirletmeye, partilerini kamuoyunda olumu göstererek kendisine "çelme takmaya" çalıştığını ileri süren Özel, "Yeni Parti askeri darbelere de darbe girişimlerine de postmodern darbelere de kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da 12 Eylülcülere de 15 Temmuzculara da 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır, bir ve beraberdir." dedi.

(Bitti)