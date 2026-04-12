Özgür Özel, SOL Parti'yi Ziyaret Etti

12.04.2026 17:39
CHP lideri Özgür Özel, SOL Parti Genel Başkanı İşleyen ile görüşerek ara zam ve siyasi etik yasasını ele aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve İşleyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, görüşmede, ara seçim konuşmadan hemen önce bir ara zam gündemi olması gerektiğini ele aldıklarını belirterek, "Hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Enflasyon daha 3 ayda yüzde 10 ve bir yıllık hedef yüzde 16 iken neredeyse 4 ayda bu hedefi tüketecek bir noktadayız. Bunun için dünyadaki bütün demokrasiler toplumun kırılgan kesimleri için tedbirler alıyorlar. Buradan bu ara zam konusunun da bir kez daha altını kalın kalın çizmiş olalım" dedi.

Özel ayrıca, "Siyasi etik yasası konusunda kimseyi dışarıda bırakmadan ve bilhassa belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin de siyasi parti liderlerinin de milletvekillerinin de bakanların da cumhurbaşkanın da mal varlığını açıkladığı ve izah ettiği bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda bir kez daha Meclis gündemine bunu taşıyacağız. Bu konuda da karşılıklı ve birbirini destekleyen görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Sol Parti, Politika, Ekonomi, Zam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:19:01. #.0.4#
