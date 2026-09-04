Özgür Özel Tekirdağ'da halk buluşmasında konuştu, Yüceer ve 3 başkana rozet takıldı - Son Dakika
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Özgür Özel Tekirdağ'da halk buluşmasında konuştu, Yüceer ve 3 başkana rozet takıldı

Özgür Özel Tekirdağ\'da halk buluşmasında konuştu, Yüceer ve 3 başkana rozet takıldı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Süleymanpaşa'daki halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Buluşmada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile 3 belediye başkanına parti rozeti takıldı, Özel Trakya'da 3 gün temaslarda bulunacağını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Süleymanpaşa'daki korteje katılan Özgür Özel, daha sonra Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına geçti. Özel'in konuşması öncesinde Yeni Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile 3 belediye başkanına parti rozeti takıldı.

Rozet takma töreninin ardından vatandaşlara hitap eden Özel, "Tekirdağ'da sarsılmaz bir inançla Yeni Parti'ye görülmemiş bir destek, görülmemiş bir ilgi, görülmemiş bir heyecan var. Tekirdağ nasıl değişimin başkenti olduysa, Yeni Parti'nin de başşehirlerinden bir tanesi. Hep beraber yürüyoruz, hep beraber" dedi.

Trakya ziyaretleri kapsamında 3 gün boyunca bölgede çeşitli temaslarda bulunacağını ifade eden Özel, "3 gün boyunca önce memleketim Manisa'ya bir hızlı gittim. Sonra memleketim bildiğim Tekirdağ, yarın Edirne, sonra Kırklareli'ye. Siz akrabalarımla, siz güzel gözlü, güzel yüzlü, açık alınlı, kalbi tertemiz; kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Trakyalı hemşehrilerimle, Rumeli hemşehrilerimle kucaklaşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Tekirdağ'da halk buluşmasında konuştu, Yüceer ve 3 başkana rozet takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel Tekirdağ'da halk buluşmasında konuştu, Yüceer ve 3 başkana rozet takıldı - Son Dakika
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