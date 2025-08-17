Özgür Özel Trabzon'da Taziye ve Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Özgür Özel Trabzon'da Taziye ve Ziyaretler Gerçekleştirdi

17.08.2025 17:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da taziye ziyaretleri yaparak belediyeleri de ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da taziye ve belediye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Eski Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Sabih Tekin Çağlar'a annesi Ayşe Çağlar'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak için gece saatlerinde Trabzon'a gelen Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Annesi gibi sevdiği Ayşe Çağlar'ın cenaze törenine katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Özel, Sabih Tekin Çağlar'a taziyede bulunacağını ayrıca daha önce ziyaret fırsatı bulamadığı Ortahisar ve Beşikdüzü belediyelerine gideceğini söyledi.

Trabzon'da "Ortahisar Belediyesinin Kent Lokantası uygulamasını AK Parti'li belediyenin de örnek aldığı" belirtilerek bu konudaki düşünceleri sorulan Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bizim kent lokantalarımızı başka belediyeler de örnek alıyorlarsa bu hiç kötü bir şey değil çünkü bu sayede geçim durumu iyi olmayan birilerinin çok uygun fiyatla beslendiği, protein aldığı, öğünü geçirdiği, karnını doyurduğu, bundan dolayı yine Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine örnek oldukları için teşekkür etmek lazım. Yok taklit ediyorlarsa bunda da kızacak hiçbir şey yok, taklitler asillerini yüceltir. Onun için Ahmet başkanı örnek alıp birtakım hizmetler yapılıyorsa Trabzon'a da hayırlısı olsun, Ahmet başkana da teşekkür ederiz. Burada hiçbir sorun yok."

Özel'e Trabzonspor forması hediye edildi

Özgür Özel, daha sonra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ahmet Kaya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Kaya'nın belediyecilikte çok önemli işler yapmaya devam ettiğini söyledi.

Özel, Trabzon'a yapılan her ziyaretin biraz buruk olduğunu belirterek, "Çünkü Mehmet Murat Çalık sağlık durumuna rağmen büyük bir hak ihlaliyle içeride tutuluyor hem de Ekrem İmamoğlu başkanımız, Hasan Akgün başkanımız, hemşehrileriniz büyük bir haksızlık sonucu içerideler. Suçları iktidara geliyor olmak yani çok özetle söylersek." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Kaya, Trabzonspor'un Türk futbolundaki yerine dikkati çeken Özgür Özel'e adının yazılı olduğu 45 numaralı Trabzonspor forması ile gümüş telkari işlemeli kahve fincanı hediye etti.

Özel, annesinin vefatı dolayısıyla Sabih Tekin Çağlar'ı Çarşıbaşı ilçesindeki evinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

CHP Çarşıbaşı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özel, amcası vefat eden CHP Vakfıkebir İlçe Başkanı Olcay Bahadır'a da taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Özgür Özel, Trabzon'daki temaslarını Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'i makamında ziyaret ederek tamamladı.

Kaynak: AA

