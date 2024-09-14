Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu, Antalya'daki Düğünde Bir Araya Geldi

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Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu, Antalya'da bir araya geldi

ANTALYA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz'un nikah şahitliğini yaptı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz'un düğünü Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan bir tesiste gerçekleştirildi.

Nikahı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıyarken, şahitliği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer önemli isimler yaptı.

"Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım"

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nikah cüzdanını Burcu Erdem'e teslim ederek, çifte bir ömür mutluluk diledi. Özel ayrıca düğün sırasında Mustafa Erdem'e kişisel bir soru ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Bu düğünden Mustafa abiye sorarak öğrendiğim bir şey var. Biliyorum, onun bir tanecik kızı Burcu. Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım. Mustafa abiye de sordum, "Bu bir tanecik kızlar nasıl evlendiriliyor? diye. O "Çok zor" dedi, Genel Başkanımız "Çok zor" dedi. Bugünden edindiğimiz deneyimle İnşallah Mustafa abimizi bir kolumuza alarak CHP ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu ise Nazım Hikmet'in "Münevver'in Doğum Günü" adlı şiirini okuyarak, çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine çok sayıda CHP'li Milletvekili, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.