Özgür Özel: Yangın Söndüren Herkese Minnettarız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Yangın Söndüren Herkese Minnettarız

Özgür Özel: Yangın Söndüren Herkese Minnettarız
04.07.2025 19:31
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CHP Lideri Özgür Özel, yangın söndürmede çalışan tüm ekiplere teşekkür etti ve enflasyonu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yangın söndürmede çalışan ama Orman Genel Müdürlüğünün ama hangi belediyede çalışırsa çalışsın bütün arkadaşlarımızın, bütün itfaiyecilerin, bütün gönüllülerin yüreklerine sağlık. Hepsine minnettarız." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezinde, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretinde bulunan Aslan'a teşekkür etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren Özel, "Türkiye siyasi tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hatta Anadolu medeniyetleri tarihinde maaşa bir tas çorbadan az zam yapıldığı ilk kez görülüyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

"Hepsine minnettarız"

Son bir haftada Türkiye'nin dört bir yanında 624 orman yangını olduğunu hatırlatan ve bu durumun herkesi derinden sarstığını vurgulayan Özel, "İki vatandaşımız ve bir orman işçimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öncelikle yangın söndürmede çalışan ama Orman Genel Müdürlüğünün ama hangi belediyede çalışırsa çalışsın bütün arkadaşlarımızın, bütün itfaiyecilerin, bütün gönüllülerin yüreklerine sağlık. Hepsine minnettarız. 2025'in ilk altı ayında 3 bin 44 orman yangını çıktı, son 10 yılın yıllık ortalaması 2 bin 500. Yani öyle bir şey ki bir yılda yanan ormanı, 6 ayda yakmış durumdayız ve her sene bu artıyor." değerlendirmesinde bulundu

"Hiçbir siyasetçi ve yerel yönetici yargılanmaktan muaf değildir"

Bir basın mensubunun Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve bazı belediye yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine, Kara'nın CHP eski milletvekili olduğunu anımsatarak "Manavgat'ın çok sevilen bir doktoru, değer verdiğimiz bir arkadaşımız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluğa sevk edilmesiyle ilgili soruya ise "Savcılık hemen herkesi tutuklamaya sevk etmiş. İstanbul'da tutuklamaya sevk edilmeyen kimseyi görmüyoruz. Bugün de Manavgat'ta bakalım neler olacak? Ama hal böyle olunca en büyük kötülüğü adalete, insanların adalete olan inancını zayıflattıkları için bu ülkeye yapıyorlar. En büyük iyiliği de gerçek hırsızlara yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma davası hakkındaki soruya Özel, "Mesele doğrunun araştırılması değil, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi olduğu çok açık." yanıtını verdi.

"Hızlı şekilde, terörsüz ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmalıdır"

Özel, terör örgütünün silah bırakması noktasında değerlendirmeleri sorulan Özel, şunları kaydetti: ???????

"Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Bundan kimsenin rahatsızlık duyacağı ya da bu konuda olumsuz bir şey söyleyeceği yok. Burada terör örgütü sembolik sayıda silah bırakacağını söylüyor. Bir yandan silah bırakma işi başlıyorsa bunun da önemli olduğu söyleniyordu. Bir yandan da demokratik adımlar atılmalı, bu iş geri dönülmeyecek bir şekilde, hızlı şekilde, terörsüz ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmalıdır. Bununla ilgili yapılması gerekenleri herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. O yönden terör örgütünün silah bırakıyor olması zaten ilk başta söylediklerinde de bundan memnuniyet duyduğumuzu söyledik. Tüm silahların bırakılması, silahların tamamen ortadan kalkması en büyük temennimiz. Bir daha da toplumsal barışımızın hiç zedelenmemesi için en ileri demokratik adımların atılması lazım. Bu silah bırakma, silahların bırakılması konusunda ne kadar umutlu ve ne kadar destek veriyorsak, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da aynı miktarda ısrarlı ve o kadar destek vermeye hazırız."

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da misafirperverliği için Özel'e teşekkür ederek, görüşmede ekonomik ve siyasal gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Yangın Söndüren Herkese Minnettarız - Son Dakika

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