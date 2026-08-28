Yeni Parti\'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur. Buradan hem şehit ailelerine söz olsun, ne hastanede, ne diş hekiminde, ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Bir şehri, bir kenti, bir partiyi kim yönetsin diyorsa o yönetir. Partiyi kimin yöneteceğine ya da bir kenti kimin yöneteceğine o partinin üyeleri, o şehrin hemşehrileri karar verir. Biz bugün seçilmişlerin meşruiyetini savunuyoruz. İzmit'in iradesine kafa tutanları, seçilmiş belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e kumpas kuranları kınıyoruz. Yeni parti olarak tüm üyelerimizle, İzmit örgütümüzle, Kocaeli örgütümüzle birlikte sonuna kadar Fatma Başkan'ın iradesinin arkasındayız" diye konuştu.

"Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur"

Özel, "Kadınların yeni partisi Yeni Parti'dir. Bütün ev hanımlarının, emekçi kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bir kadın buluşmasında bir ablanın sorduğu soruya cevap verdim. İlk kez Kocaeli'de söyledik. İleride Türkiye bunu çok duyacak. Ancak ev hanımları şunu bilsin: Her mahalleye bir kreş yapacağız. 'İş arıyorum' diyen bir kadına iş bulamadıysak, evinde çocuk bakıyor, yaşlısına, engellisine bakıyorsa, ev işlerini yapıyorsa, onların emekliliğini bir erkek üzerinden değil, her kadının kendi emekli olacağı bir sistem getiriyoruz. Kreş sağlayamadığımız, iş veremediğimiz kadınların emeklilik primi devlet tarafından yatırılacak. Duyduk duymadık demeyin. Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur. Buradan hem şehit ailelerine söz olsun, ne hastanede, ne diş hekiminde, ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz. Ayrıca, ayrıca emeklilere de şunu söyleyelim. Artık gidip de hastanede, üniversitede, eczanede ilaç alırken tedavi parası, katılım payı parasına son vereceğiz. Emeklinin de, emekçinin de umudu Yeni Parti'nin yeni siyasetidir" diye konuştu.

"87 milyonu Cumhuriyet ruhuyla, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yöneteceğimiz yarınlar geliyor"

Konuşmasını sürdüren Özel, "Bundan sonra hep birlikte yürüyeceğimiz, sonunda hep birlikte başaracağımız, elbette kazanacağımız, kimsenin kaybetmeyeceği bir yolculuktur. 86 milyonun kucaklayacağımız, bütün dertleri bir şekilde çözeceğimiz, yaraları saracağımız, kutuplaşmadan kucaklaşmayla çıkacağımız, kimseyi şeytanlaştırmayıp bu ülkeyi yeniden barıştıracağımız, kardeş kılacağımız 87 milyonu Cumhuriyet ruhuyla, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yöneteceğimiz yarınlar geliyor. Kimse korkmasın" şeklinde konuştu.