Yeni Parti'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi

Yeni Parti\'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de yaptığı konuşmada ev kadınlarına devlet tarafından emeklilik primi yatırılacağını, hastane ve eczanelerdeki katılım paylarının kaldırılacağını ve şehit ailelerinden ücret alınmayacağını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur. Buradan hem şehit ailelerine söz olsun, ne hastanede, ne diş hekiminde, ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Bir şehri, bir kenti, bir partiyi kim yönetsin diyorsa o yönetir. Partiyi kimin yöneteceğine ya da bir kenti kimin yöneteceğine o partinin üyeleri, o şehrin hemşehrileri karar verir. Biz bugün seçilmişlerin meşruiyetini savunuyoruz. İzmit'in iradesine kafa tutanları, seçilmiş belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e kumpas kuranları kınıyoruz. Yeni parti olarak tüm üyelerimizle, İzmit örgütümüzle, Kocaeli örgütümüzle birlikte sonuna kadar Fatma Başkan'ın iradesinin arkasındayız" diye konuştu.

"Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur"

Özel, "Kadınların yeni partisi Yeni Parti'dir. Bütün ev hanımlarının, emekçi kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bir kadın buluşmasında bir ablanın sorduğu soruya cevap verdim. İlk kez Kocaeli'de söyledik. İleride Türkiye bunu çok duyacak. Ancak ev hanımları şunu bilsin: Her mahalleye bir kreş yapacağız. 'İş arıyorum' diyen bir kadına iş bulamadıysak, evinde çocuk bakıyor, yaşlısına, engellisine bakıyorsa, ev işlerini yapıyorsa, onların emekliliğini bir erkek üzerinden değil, her kadının kendi emekli olacağı bir sistem getiriyoruz. Kreş sağlayamadığımız, iş veremediğimiz kadınların emeklilik primi devlet tarafından yatırılacak. Duyduk duymadık demeyin. Yeni Parti, ev kadınlarının emeklilik umududur. Buradan hem şehit ailelerine söz olsun, ne hastanede, ne diş hekiminde, ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz. Ayrıca, ayrıca emeklilere de şunu söyleyelim. Artık gidip de hastanede, üniversitede, eczanede ilaç alırken tedavi parası, katılım payı parasına son vereceğiz. Emeklinin de, emekçinin de umudu Yeni Parti'nin yeni siyasetidir" diye konuştu.

"87 milyonu Cumhuriyet ruhuyla, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yöneteceğimiz yarınlar geliyor"

Konuşmasını sürdüren Özel, "Bundan sonra hep birlikte yürüyeceğimiz, sonunda hep birlikte başaracağımız, elbette kazanacağımız, kimsenin kaybetmeyeceği bir yolculuktur. 86 milyonun kucaklayacağımız, bütün dertleri bir şekilde çözeceğimiz, yaraları saracağımız, kutuplaşmadan kucaklaşmayla çıkacağımız, kimseyi şeytanlaştırmayıp bu ülkeyi yeniden barıştıracağımız, kardeş kılacağımız 87 milyonu Cumhuriyet ruhuyla, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yöneteceğimiz yarınlar geliyor. Kimse korkmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi
Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete’de Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:06:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti'den Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement