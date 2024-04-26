Özgür Özel: Yerel Seçimler Yeni Bir Siyasi İklim Başlattı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yeni bir siyasi iklim başlattığını söyledi.

Manisa'daki programı kapsamında Sarıgöl Kent Meydanı'nda ilçe sakinlerine hitap eden Özel, genel başkan sıfatıyla ilçeye ilk kez geldiğini belirterek, yerel seçimlerde partisine verilen destek için teşekkür etti.

CHP'li belediyelerin herkesi kucaklayacağını kaydeden Özel, "Atatürk'ün partisi kin gütmez. Atatürk'ün partisi intikam almaz. Atatürk'ün partisi affeder, kapıyı açar buyur eder. Bu parti babaevidir. Herkesin babası, dedesi bir vakit bu evdeydi. Hepimiz bu evde doğduk. Kimi büyüğüne taşındı, kimi küçüğüne razı oldu, kimi ırakta kimi yakında oturdu. Ama herkes bildi ki babaevinin çayı demlidir, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. AK Parti'liye, MHP'liye, İYİ Partiliye, Demokrat Partililere, Saadet Partililere, Gelecek'lilere, DEVA'lılara, eski Doğru Yolculara, ANAP'lılara, Adalet Partililere, Demokrat Partililere, babaevinin kapısı her zaman açıktır. Yerleri başımızın üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Özel, seçimde büyük bir görev üstlendiklerini belirterek, sırtlarında eşit, ayrımsız hizmet etmenin, yoksullara, köylülere, çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara, emeklilere, emekçilere ve gençlere sahip çıkmanın sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Bir sonraki genel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki genel seçimler için CHP'nin iktidarı için herkes sabredecek, fedakarlık yapacak, kusur görürse örtecek, yanlış görürse bizi uyaracak, doğru yapılanları alkışlayacak, herkese anlatacak. Hep birlikte bu ülkenin makus talihini yeneceğiz. Yoksulluğu ve işsizliği yeneceğiz. Bu güzel şirin ilçeden bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek istiyorum; 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi iklim, yeni sorumluluklar, yeni bir dönem başlattı. Mevcut genel iktidara da bize de mesaj verdi."

Özel, 31 Mart'ta vatandaşın kendilerine bir "yatırım kredisi" verdiğini kaydederek, bunu iyi değerlendirip doğru çalışırlarsa seçmenin CHP'ye ülkeyi yönetme fırsatını da vereceğini ifade etti.

Seçmenin kavga değil çalışma istediğini vurgulayan Özel, "Bizden mücadele beklerken, müzakereyi de sürdürmemizi istiyor. Özgür Özel nerede, kiminle konuşursa, kiminle müzakere ederse etsin konuşurken suni gündemlerin peşine takılmaz. Birilerinin iktidarı sürdürme hevesiyle kendilerinin isteklerinin peşine takılmaz. Birilerinin gündeminin peşine düşmez." dedi.

Özel, konuşmasının ardından ilçe belediyesini ziyaret etti.