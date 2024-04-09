Özhaseki: Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerle ilgili konuşarak, "Son depremde 850 bin bağımsız birim yıkıldı. 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insanda bundan zarar gördü. Bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmamıştık. Zarar milyarlarca dolar. Manevi zararını ise ölçecek bir alet icat olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin yanına oturduğumuzda deprem gecesi açıldığında anlatmaya başlıyorlar. Eşini kaybetmiş, yavrularını kaybetmiş. Onlar ağlıyor, biz ağlıyoruz. Büyük bir felaket. Bu asrın dayanışmasına döndü. 99 depremin de olduğu gibi mevzi olduğu halde asla biz altında kalmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber millet olarak ayağa kalktık ve dayanışma içerisinde zararları gidermeye çalışıyoruz. Şuanda tam bin şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. 76 bin konutu da teslim ettik. Bundan sonrada her ay 10 bin 15 bin konutu da teslim etmeye devam edeceğiz. Bizler büyük milletimiz, büyük bir devletiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, yaraları sarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhtarı gördük ve anladık"

31 Mart'ta yapılan seçimlerde vatandaşın kendilerine verdikleri ufak ihtarı gördüklerini ve anladıklarını kaydeden Özhaseki; "AK Parti ailesi olarak sizler müsterih olun. Son seçimde de yine sizler destek verdiniz 30 yıldır devam eden belediyecilik serüveni devam ediyor. Ufak bir ihtarı gördük ve onu da anladık. Kendimize biraz daha çeki düzen vereceğiz. Daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız ve insanların gönlündeki yerimizi yine perçinleyeceğiz. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. - KAYSERİ