Özhaseki: Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle ilgili olarak, "Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerle ilgili konuşarak, "Son depremde 850 bin bağımsız birim yıkıldı. 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insanda bundan zarar gördü. Bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmamıştık. Zarar milyarlarca dolar. Manevi zararını ise ölçecek bir alet icat olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin yanına oturduğumuzda deprem gecesi açıldığında anlatmaya başlıyorlar. Eşini kaybetmiş, yavrularını kaybetmiş. Onlar ağlıyor, biz ağlıyoruz. Büyük bir felaket. Bu asrın dayanışmasına döndü. 99 depremin de olduğu gibi mevzi olduğu halde asla biz altında kalmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber millet olarak ayağa kalktık ve dayanışma içerisinde zararları gidermeye çalışıyoruz. Şuanda tam bin şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. 76 bin konutu da teslim ettik. Bundan sonrada her ay 10 bin 15 bin konutu da teslim etmeye devam edeceğiz. Bizler büyük milletimiz, büyük bir devletiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, yaraları sarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"İhtarı gördük ve anladık"
31 Mart'ta yapılan seçimlerde vatandaşın kendilerine verdikleri ufak ihtarı gördüklerini ve anladıklarını kaydeden Özhaseki; "AK Parti ailesi olarak sizler müsterih olun. Son seçimde de yine sizler destek verdiniz 30 yıldır devam eden belediyecilik serüveni devam ediyor. Ufak bir ihtarı gördük ve onu da anladık. Kendimize biraz daha çeki düzen vereceğiz. Daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız ve insanların gönlündeki yerimizi yine perçinleyeceğiz. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Özhaseki: Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?