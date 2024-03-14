Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cami kadar yükselmiş çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda bile olmazdı. Suyumuz akmaz gece 3'e zemberekli saati kurardık. Azıcık da olsa evdeki kaplarımızı suyla dolduralım diye" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Mamak ilçesini ziyaret etti. Mamak Mutlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hak sahipleriyle buluşan Bakan Özhaseki, vatandaşlar ile hasbihal etti. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhakesi, depreme karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.
"Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı"
İstanbul'da geçirdiği öğrencilik yıllarını hatırlatan Bakan Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Cami kadar yükselmiş çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda bile olmazdı. Suyumuz akmaz gece 3'e zemberekli saati kurardık. Azıcık da olsa evdeki kaplarımızı suyla dolduralım diye. Ne kadar akarsa ne kadar doldurabilirsek elimizi yüzümüzü onunla yıkamaya çalışalım" ifadesini kullandı.
"Mayıs'tan itibaren her ay 10-15 bin konutu vermeye devam edeceğiz"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bu işin manevi tarafını ölçecek bir alet daha icat olmadı. Her ocak emin olun hala gözyaşı tütüyor. Bir taraftan orada gayret ediyor ve evler yaptırıyoruz ki 19'undaki dağıtacağımız evlerle 75 bin konut orada vermiş olacağız. Beşinci aydan itibaren de her ay 10 bin ve 15 bin konutu vermeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz orada arı gibi çalışıyoruz" diye konuştu.
Mutlu Mahallesi birinci etapta 460 civarında konut ve işyeri yapıldığına dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Biz buranın ikinci ve üçüncü etabını devam ettireceğiz. Yoksa işimiz yarım olur. Merak etmeyin. Belki daha önceden 'sizler yaparsanız biz planlamayı yapalım, yardımcı olalım' denmiş olabilir ama şu gelinen aşamada sizlerin bunu yapacak bir maddi imkanı olmadığı için bizler buradaki ikinci ve üçüncü etabı yapacağız. Buradaki vatandaşlarımızla da tek tek anlaşarak, aynı şekilde aşağıdakiler gibi konutlarını vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın arkadaşlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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