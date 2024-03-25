Özhaseki: Deprem bölgesinde binlerce konut inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: Deprem bölgesinde binlerce konut inşaatı devam ediyor

Özhaseki: Deprem bölgesinde binlerce konut inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde binlerce konut inşaatının devam ettiğini ve 76 bin konutun dağıtıldığını belirtti. Özhaseki, depremin Türkiye'ye ciddi zararlar verdiğini vurgulayarak, deprem konutlarına ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

25.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda deprem bölgesinde 307 bin tane inşaat her yerde devam ediyor, binlerce hak sahibi var, 76 bin konutu dağıttık." dedi.

Bakan Özhaseki, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 bin bağımsız bölümün yıkıldığını hatırlatan Özhaseki, depremin etkilediği illerde hızla yeni konutların yapımına devam ettiklerini belirtti.

Depremin maddi ve manevi olarak Türkiye'ye ciddi zararlar verdiğini vurgulayan Özhaseki, herkesin deprem gerçeğine göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Deprem konutlarına değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Depremin ilk gününden beri çalıştık. Şu anda deprem bölgesinde 307 bin tane inşaat her yerde devam ediyor, binlerce hak sahibi var, 76 bin konutu dağıttık. Türkiye genelinde söylüyorum. ve her ay 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz. Buralarda herkes hakkını alıncaya kadar dönüp de bize sizden Allah razı olsun deyinceye kadar buralardayız ve gitmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Gölbaşı'mızla ilgili de birtakım kararlar aldık. Özellikle depremin ilk günlerinde hocalarımız biraz heyecanlandığı için birçok alanı yasak hale getirmişler. Oralarda çalışmalarını sonuçlandırdık, yeni alanları imara açacağız."

Özhaseki, Adıyaman'da ihtiyaçtan fazla konutlar inşa ederek kentte görev yapacak kamu kuruluşu temsilcilerine vermeyi planladıklarını bildirdi.

Gölbaşı'nın depremde ağır yara aldığını hatırlatan Özhaseki, depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için herkesin üzerine düşen görevi yapma gayretinde olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, Adıyamanlılardan partisinin adaylarına destek olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan adayı Hakan Toydaş da mitingde projelerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özhaseki: Deprem bölgesinde binlerce konut inşaatı devam ediyor - Son Dakika

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