Özhaseki: Deprem bölgesindeki konut dağıtımı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların dağıtımına devam ettiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki aydan itibaren de her ay on bin, on beş bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi. İlk olarak valiliği ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile görüşen ve şeref defterini imzalayan Özhaseki, ardından Niğde Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir'le görüşen Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Niğdeli hak sahipleriyle de bir araya geldi. Özhaseki, belediye ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Malumunuz bundan bir yıl kadar önce iki tane üst üste depremle karşı karşıya kaldık. 680 bin civarında evimiz, 170 bin iş yeri, depo gibi tek katlı yerler ağır hasar aldı. 14 milyon insan zarar gördü. Maddi zarar 104 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu işin tabii ki manevi zararını ölçecek bir alet olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz insanların çaylarını içtiğimizde sevinçliler, evlerini teslim almışlar, çok güzel yerlerde oturuyorlar ama biraz sonra sohbet açıldığında kayıplarını söylüyorlar. Allah bir daha göstermesin. Devlet olmanın gereği de o günlerde felaket olarak karşımıza çıkan iş karşısında büyük bir dayanışma göstermek zararları, sıkıntıları giderebilmek. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Çok şükür yaraları sardık. ve o bölgelerde, ilk andaki kurtarma faaliyetlerinden sonra en sert zeminlerde bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda inşaatlara başladık"
"46 bin konutu hak sahiplerine verdik"
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki konutların dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada ise şuana kadar 46 bin konutu ev sahiplerine teslim ettiklerini ifade ederek, "Şu anda 307 bin kadar başlayıp devam eden veya başlamak üzere olan konutumuz var. O bölgelerde rastladığımız yabancı misyon şeflerinin hepsi derler ki, 'Bu depremin 4'te biri bizde olsaydı altından kalkamazdık'. Evet, aynen öyle. Hamdolsun büyük bir çalışma devam ediyor. Geçtiğimiz ay 46 bin konutu hak sahiplerine verdik. Bu ay vereceklerimizle beraber sayı 75 bini bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren de her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz. Bu konutlar depreme dirençli, güvenilir konutlar. Deprem olduğunda Allah korusun herkesin dışarıya çıkmadan kapılara, pencerelere koşmadan evinde huzurla oturabileceği konutlar. TOKİ'nin yaptığı 1 milyon 200 bin konutun son depremlerde hiç hasar almadığını herkes gördü" diye konuştu.
Yaklaşık 50 bin köy konutu yaptıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki yerinde dönüşümle ilgili verdiği bilgide 256 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi. Bakan Özhaseki, " 'Biz evimizi yerinde yaparız. Siz bizi destekleyin' diyen 256 bin vatandaşımız var. Niğde'mizde de bilindiği gibi hasar alan, ağır hasarlı olan ve daha sonrasında yıkılan binalar vardı. Biraz önce de hak sahibi arkadaşlarla toplandık. Onlar da aynı şekilde yerinde dönüşümden istifade ediyor. Biz de onları destekliyoruz. Yakın zaman içerisinde inşallah projeler çıkacak, sorun kalmadı. Onlar da evlerinin yapımına başlayacak" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE
Son Dakika › Politika › Özhaseki: Deprem bölgesindeki konut dağıtımı devam ediyor - Son Dakika
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