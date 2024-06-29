Özhaseki: Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, küresel ısınmanın önüne geçilmesinin tek yolunun karbon emisyonunun azaltılması olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında başta olduğunu söyledi. Özhaseki, AB'ye satacağımız ürünlerde sınırda karbon düzenlemesi geleceğini ve bu nedenle herkesin kendi konumunu gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

29.06.2024 14:32
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Özhaseki: "Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız"

KAYSERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; küresel ısınmanın önüne geçilmesinin tek yolunun karbon emisyonunun azaltılması olduğunu söyleyerek; "Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kayseri Ticaret Borsası'nda düzenlenen Kocasinan Tarıma Dayalı OSB'ni basın lansmanına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki; "Küresel ısının önüne geçilmesinin bir tek yolu var, O da saldığımız karbon emisyonlarının azaltılması. Bunun dışında başka bir çaresi de yok. En önemli konu da, sanayi arkadaşlarımızla buluştuğumuzda hep ifade etmeye çalışıyorum. 1.1.2026'dan itibaren AB'ye satacağımız ürünlerde sınırda karbon düzenlemesi gelecek. Nasıl ürettiğimizi soracaklar. Kabaca söylüyorum; eğer biz kirleterek üretmişsek o ürünlerde vergi ödemek zorunda kalacağız. Öyle bir vergi çıkacak ki biz malımızı satamayacağız. O yüzden herkes kendi konumunu bir daha gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Şimdilik 6 tane sektör belirlendi. Daha çok demir çelik, alüminyum, hidrojen gibi konular. Bu konularda sınırda karbon düzenlemesi başlayacak ama daha sonraki yıllarda satacağınız bir gömlekte bile sınırda nasıl ürettiğinizi soracaklar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında başta olduğunu kaydeden Özhaseki; "O yüzden hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Bizim projemizin de bu anlamda yeşil mutabakat sürecine çok uygun bir üretim çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız. Böyle diyerek sorumluluktan kaçamayız. Üzerimize düşeni hakkıyla da yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özhaseki: Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız - Son Dakika

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