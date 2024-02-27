Özhaseki: Malatya\'daki konutlar gelecek senenin başlarında tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız." dedi.
Özhaseki, kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki inşaatları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özhaseki, depremin etkilediği illerde saha çalışmaları yaptıklarını ve yetkililerle görüştüklerini söyledi.
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Malatya'da 69 bin civarında konut hak sahipliğinin bulunduğunu ve gelecek süreçte bu sayının 70 bine ulaşacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:
"Malatya'da başladığımız, ihale süreci devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu. Bunları en geç mayıs ayında başlayarak her ay birkaç bini teslim etmek üzere bir yıl içerisinde de teslim etmiş olacağız. Geriye 16 bin kadar eksiğimiz oluyor. Bunların 11 bini köy evi olarak önümüzde duruyor, kırsalda yapacağımız konutlar olarak duruyor. Orada da en büyük sıkıntımız bazı köyler fay hattı üstünde duruyor, yeni bir yere geçilmesi gerekiyor, yeni yerin tespiti bizim tarafımızdan sert zeminleri belirlemekle beraber vatandaşın, köylünün de 'evet biz buraya geçebiliriz' demesiyle ilgili olduğunu bildiğimiz için uzun bir süreç oluyor. 11 bin köy konutunun ihalesini çok kısa zamanda yaparız, onlar da bir yıl içerisinde bitmiş olur diye düşünüyoruz. Allah izin verirse, işlerimiz düşündüğümüz gibi normal giderse, gelecek senenin başlarında, ortasına kadar Malatya'daki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız. Böylelikle konutlarından mahrum, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli, bu depremden daha şiddetli bir deprem gelse bile, inşallah gelmez, ama ola ki öyle bir şey olsa bile evlerinde huzurla oturabilecek, kendilerini kapılardan, pencerelerden asla dışarı atmayacaklar, kendilerini koruyacak bir alan içerisinde evde bekleyip depremin geçmesine beklemiş olacaklar. İnşallah kimsenin de burnu kanamayacak."
Bakan Özhaseki, öncelikle kent merkezindeki iş yerlerinin bulunduğu bölgede çalışmalara başladıklarını ve çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Bakırcılar Çarşısı ve çevresindeki bölgeye binlerce fore kazık yerleştirdiklerini ve iş yerlerini bu kazıkların üstüne inşa ettiklerini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Bu bölgede 5 bin 270 kadar bağımsız birimi inşa ediyoruz, bunların yüzde 90'ı iş yeri. O iş yerlerinin Allah nasip ederse sene sonu gibi tamamını bitiririz, hatta bir kısmını yani ana cadde üzerindekilerini sene başından önce veririz. Esnaf arkadaşlarımıza teslim ettikten sonra da ticaret orada başlamış olur. Bir sene içerisinde esnafımız dükkanlarına gelip iş yerlerinde işbaşı yaptıklarında çarşının merkezi ayağa kalkmış olur."
Özhaseki, depremden bu yana bölgede gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Bakan Özhaseki'ye Vali Ersin Yazıcı ile AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Özhaseki: Malatya'daki konutlar gelecek senenin başlarında tamamlanacak - Son Dakika
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