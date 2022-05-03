Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 00:58
Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Cami Kebir'de kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Cami Kebir'de kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile beraber bayram namazını Cami Kebir'de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özhaseki, cami çıkışında vatandaşlara simit ikram etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "1 ay boyunca oruç tutan ve dini vecibeleri yerine getirmeye çalışan Müslümanlara bugün bir müjde olarak bayram verilmiş. Tüm kardeşlerimizin ve Ümmeti Muhammedin bayramını bende tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyorum. Sıcak yuvamızda, evimizde, hür bir şekilde ulaşmayı nasip ettirsin diye de dua ediyorum. Asıl gerçek bayramın olabilmesi içinde herkesin rahat ettiği, Ümmeti Muhammedin kandan, gözyaşından ve belalardan uzak olduğu bir ortamın sağlandığı dönem olduğunu da biliyoruz. Allah, önümüzdeki bayramları gerçek bayram eder diye dua ediyoruz. Bizlerde gayret ediyoruz. Elimizden geleni zaten yapıyoruz. Dua ederek de Allah'tan önümüzdeki bayramların Ümmeti Muhammedin gözyaşlarının silindiği, bayramlar olmasını da temenni ediyorum. Tüm Kayserili hemşerilerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, "Ramazanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, kılınan namazları kabul etsin. Ramazan bayramı farklı bir bayramdır. İnsanlar 1 ay boyunca tuttukları orucun dünyadaki sevabını bir helalleşme gibi bir yüz akı gibi alıyorlar. Allah, diğer alemde bayrama ulaşanlardan eylesin diye dua ediyoruz. Bugün de tüm teşkilatlarımızla beraber ayrı ayrı camilerde bayramlaşma programı düzenledik. Tüm protokollerimiz farklı camilerde bulunuyor. Bizde Cami Kebir'deydik. Güzel bir atmosferde güzel bir bayram sabahı oldu. Allah kıyamet sabahına kadar devletimizi payidar eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu Balıkesir, Zağnos Paşa'da bayramlaştı Balıkesir, Zağnos Paşa'da bayramlaştı

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Bayram, Cami, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement