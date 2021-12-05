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Özhaseki: "Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek" - Son Dakika

Özhaseki: "Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek"

05.12.2021 00:57
Özhaseki: "Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa, yakında asgari ücretinde emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa, yakında asgari ücretinde emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Osmanlı Mahallesi'nde hayırsever desteği ile yaptırılacak olan Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, "FETÖ diye bir ahlaksız milletin neredeyse çocuklarının çoğunluğunu kandırarak, 50 yıl boyunca gizlice hareket edip, devletin temeline dinamit koymuşlar. Sonrada 15 Temmuz'da gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Amerika'nın kucağındaki bir şizofren olduğunu hepimiz anladık. Herkes anladı. Onların verdiği zararı da telafi etmek kolay olmuyor. DHKP-C diye bir örgüt var. TİKKO diye bir örgüt var. DEAŞ diye bir örgüt var. Hepsi bir taraftan bu milletin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü, bu okunan ezanlarının okunmamasını sağlamak adına yapmadıkları kötülük kalmıyor. Bunlarla mücadele ediliyor. ABD bunlara destek veren ülkelerin başında, Avrupa Birliği ülkeleri devamında. Son 5 senedir de bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla, tüfekle dize gelmiyor. Şimdi de ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'ye sıcak para girişi sağlanmasın, kredi verilmeyecek diye kendi işlerinde gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi musluklarını kesmek için ellerinden geleni yaptılar ve para oyunlarıyla da bizi dize getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Biraz sabır, sonu selamet" diyen Özhaseki, "Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz, bir taraftan da oynanan bu oyunları Allah'ın izniyle bozarız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa, yakında asgari ücretinde emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek. Hiç merak etmeyin. Sabahlara kadar Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bizler çalışıyoruz. Biraz sabır, sonu selamet. Ondan endişeniz olmasın" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki: 'Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özhaseki: "Yakında asgari ücretinde, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek" - Son Dakika
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