AK Partili Özkan'dan AP raporuna sert tepki - Son Dakika
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AK Partili Özkan'dan AP raporuna sert tepki

18.06.2026 13:48
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AK Partili Cahit Özkan, AP'nin 2025 Türkiye Raporu'nu egemenlik haklarına müdahale olarak nitelendirip reddetti; raporun çifte standart içerdiğini ve Gazze'deki soykırıma duyarsız kalındığını vurguladı.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun, egemenlik haklarına müdahale içerdiğini belirtti.

Ön yargılarla hazırlanan raporu kabul etmediklerini vurgulayan Özkan, uluslararası toplumun gözü önünde Gazze'de soykırım yaşandığını, buna karşı etkili müdahale ortaya koyamayan AP'nin, tüm enerjisini Türkiye'ye ayırdığını söyledi.

Raporun, çifte standart yaklaşımının örneği olduğuna dikkati çeken Özkan, raporda Türkiye'nin terör örgütlerinin söylemleri ve marjinal çevrelerin iddiaları üzerinden değerlendirildiğinin, bu anlayışın Avrupa'nın güvenliğine, bölgesel istikrara ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geleceğine katkı sunmayacağının altını çizdi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, güçlü demokrasisi, köklü kurumları, bağımsız yargısı ve etkin dış politikasıyla söz sahibi ülke konumunda bulunduğunu kaydetti.

Raporun hakkaniyetli olmadığına işaret eden Özkan, "mavi vatan"a yönelik yer alan değerlendirmelerin de raporun taraflı anlayışla hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve Türk bağımsız yargısına yönelik mesnetsiz ithamların evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını, egemenlik haklarına müdahale anlamı taşıdığını belirten Özkan, "Hiçbir kurumun, hiçbir çevrenin, demokrasi, hukuk ve insan hakları söylemleri üzerinden siyasi vesayet kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, köklü devlet geleneği ve milletinin iradesiyle bölgesinde ve dünyada barışın, istikrarın, adaletin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Özkan'dan AP raporuna sert tepki - Son Dakika

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