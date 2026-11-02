Öztrak, fon mağdurlarına yatırılan 250 bin lirayı yeterli bulmadı

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, DEM Parti'nin bazı belediyelerde "Kent Uzlaşısı" ile seçilen meclis üyelerinin görevlerini parti çatısı altında sürdürmesi kararına ilişkin, "Milletimizin CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri Cumhur İttifakı'na kaptırmamak için her türlü ittifaka elimiz açık bekliyoruz." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmasının "örgütlü suç" kapsamında sürdürülmesinin doğru olduğunu, ancak soruşturmanın bürokrasideki az sayıda isimle sınırlı tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki gösteren Öztrak, "Bizim seçilmiş belediye başkanlarımız genel kabul gören ilkelere aykırı olarak tutuklanacak, ama AK Parti'nin seçilmemiş genel başkan yardımcısı dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşacak. Bu organize suç örgütünün siyasi ayağına dokunmadan milletin vicdanını rahatlatacak bir çözüm bulunamaz. Yapılması gereken bellidir. 'Sonuna kadar gidilecek' sözü yerde kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fon soruşturmasında mağduriyet yaşayanların hesaplarına 250 bin lira yatırılmasının yeterli olmadığını savunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bekleyerek, seyrederek, güven veren adımlar atmadan bu krizi yönetmek, bu skandaldan kurtulmak mümkün değil. Sorumlular milletimizin içine sinecek şekilde Meclis'te iktidar ve muhalefet milletvekillerine hesap vermeden bu yangını söndürmek mümkün değil. Yok, hükümet Türkiye tarihinin bu en büyük soygununda ateşin küllenmesini, insanların zamanla olanı biteni unutmasını bekliyorsa bu tamamen boş bir hayaldir. Çünkü bu soygunun artçıları zaman geçtikçe durmuyor, aksine şiddetleniyor."

"Ekonomik göstergelerin iyiye gitmediğini" söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Borsa hızla değer yitirmeye devam ediyor. Son bir haftada yüzde 3,56 daha değer kaybetti. Fon skandalının patladığı 16 Eylül'den bu yana kayıplar sürüyor. Böyle bir frensiz düşüşü daha önce hiç görmemiştik. Sarayın yakın çevresinin cebini doldurması için göz yumulan fon vurgunun ortaya çıkmasından bu yana borsa şirketlerinin piyasa değerindeki erime 7,5 trilyon lira, dolar hesabıyla da 130 milyar dolar. Bu, dünyadaki 130 ülkenin milli gelirinden daha fazla."

Faik Öztrak, yılın ilk 9 ayında enflasyonun "asgari ücretlinin 38 bin 769 lirasını, en düşük emekli aylığının 29 bin 971 lirasını cebinden aldığını" iddia ederek, "Hafta sonunda akaryakıta gelen zamlarla mazot yeniden 100 liranın üstüne çıktı. Bu akaryakıt zamlarından sonra enflasyon herkesin cebindeki parayı çok daha hızlı eritecek. Emeklinin hali içler acısı. Çoğu ya ağır işlerde çalışıyor ya da evlatlarının desteğiyle ayakta kalabiliyor." dedi.

CHP Grup Başkanı Öztrak, fon soruşturması kaynaklı krizden çıkışın tek yolunun "topyekun arınma" olduğunu belirtti.

DEM Parti'nin belediye meclis üyelerinin kendi partilerinin çatısı altında çalışmaları sürdürmesini ve bunun CHP'li belediyelerde dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirmesi istenen Öztrak, "Milletimizin CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri Cumhur İttifakı'na kaptırmamak için her türlü ittifaka elimiz açık bekliyoruz." yanıtını verdi.

Yeni Partinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağı iddiaları sorulan Öztrak, "Tabii ki taşıyabilirler. Ne söyleyeyim? Onların işi, bizim işimiz değil. Mutlak butlan onların eylemleri sonucunda partimizin başına geldi. Şimdi de kendileri ne yapacaklarsa yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.