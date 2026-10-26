Öztrak, Mekke anlaşmasında milli çıkarlara uygun adımları destekleyeceklerini söyledi - Son Dakika
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Öztrak, Mekke anlaşmasında milli çıkarlara uygun adımları destekleyeceklerini söyledi

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Öztrak, başka bir ülkenin bölge planlarının maliyetinin Türkiye'ye yüklenmesine karşı çıkacaklarını, milli çıkarlara uygun adımların arkasında olacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine ilişkin, "Bir başka ülkenin bölgedeki planlarının maliyetinin Türkiye'nin sırtına yüklenmesine tabii ki karşı dururuz ama milli çıkarlarımıza uygun olarak ülkemizin bölgesinde güçlenmesini sağlayacak adımların da arkasında oluruz." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılının kutlanacağını anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda edenleri saygı, rahmet ve minnetle andı.

Ülkenin, son 25 yıldır Cumhuriyet'in temelindeki kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını öne süren Öztrak, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, iktidarı eleştirdi. Fon soruşturmalarının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtiğini belirten Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet fon skandalının çözümünde samimi olsaydı, soyguna göz yuman kurumların başındakileri derhal görevden alırdı. Ama yapmadı. AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu meselede 6 kamu kurumunun ihmali olduğunu, bazı kamu kurumlarının yönetiminde hem ihmal hem de suistimal olduğunu itiraf ediyor ama skandaldan ancak bir ay sonra Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın önce sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığı açıklanıyor, sonra vazgeçilip 'görevden aldık' deniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı görevde, Takasbank Başkanı görevde, skandalın göbeğindeki Borsa İstanbul Başkanı görevde."

Fon soruşturmaları nedeniyle bir ayda Merkez Bankasının net rezervlerinin üçte birinin eridiğini ileri süren Öztrak, olayın, 2027 yılı bütçesine nasıl yansayacağının da merak konusu olduğunu söyledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin yarın TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğini hatırlatan Öztrak, "Bir başka ülkenin bölgedeki planlarının maliyetinin Türkiye'nin sırtına yüklenmesine tabii ki karşı dururuz ama milli çıkarlarımıza uygun olarak ülkemizin bölgesinde güçlenmesini sağlayacak adımların da arkasında oluruz." ifadesini kullandı.

"Para CHP'nin parasıdır"

Öztrak, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya dair Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Emir'in, "Siz bu davayı ileri sürerek fonla ilgili gündemi karartmak istiyorsunuz." dediğini aktaran Öztrak, "Biz hem fon rezaleti ile uğraşırız hem de partimizin parasını geri almak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Eğer biz bunu yapmazsak bugün fon rezaletinin peşine düşerken, milletimizi, fon mağdurlarını, 'kendi hakkımızı arayamazken fon mağdurlarının hakkını nasıl arayabileceğimiz' konusuna inandıramayız. 'Baba ocağı' dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenlerin milletin hakkını nasıl arayacaklarının takdirini aziz milletimize bırakırım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP ile Yeni Parti arasındaki aidat paralarına ilişkin konunun yargıya taşındığını ifade eden Öztrak, "Para CHP'nin parasıdır. Ben milletvekili arkadaşlarımızın, bu paranın baba ocağının parası olduğunu bilseler ellerini dahi sürmeyeceklerini gayet yakından biliyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, "Seçimlerin Kasım 2027 ya da Nisan 2028'de yapılması yönündeki bir teklifte CHP'nin tutumunun nasıl olacağına" ilişkin soruya, "Biz 'Derhal seçim.' diyoruz. Bu güven bunalımını başka türlü bu ülkenin aşması mümkün değil." cevabını verdi.

Kaynak: AA
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