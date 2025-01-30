Öztürkmen: Dezenformasyon Şeffaflıkla Önlenir

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, dezenformasyonun şeffaflıkla önlenebileceğini belirtti.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gazetecileri susturmak istediğini ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmayı hatırlatan Öztürkmen, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın gazetecilik faaliyeti dolayısıyla tutuklandığını iddia etti.

Hasan Öztürkmen, "İktidarın yaptığı operasyonlar, ülkeyi yönetemediklerinin en bariz göstergesidir." dedi.