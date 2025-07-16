Özvatan\'da Konut ve Ticaret Merkezi İhaleleri Başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özvatan ilçesinde konut ve ticaret merkezi ihalesi yapılacağını duyurdu.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı Olsun Özvatan. Özvatan İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilecek 65 adet konut ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi ile birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi işine ilişkin ihale süreci resmi olarak başlatılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan bu önemli yatırımın detayları aşağıdaki gibidir:

İhale Tarihi: 25 Temmuz 2025. Proje Lokasyonu: Cumhuriyet Mahallesi, Özvatan/ Kayseri. Bu kıymetli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Özvatan Belediye Başkanımız Sayın Halit Demir olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyor, projenin başta Özvatan halkı olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." - KAYSERİ