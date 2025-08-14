Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

14.08.2025 22:52
Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği, Bağımsızlık Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programla "Bağımsızlık Günü" kutlandı.

Pakistan Bağımsızlık Günü programına Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bürokratlar, sivil toplum kuruşları temsilcileri ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunması ile başladı. Programda konuşan Pakistan Büyükelçisi Junaid, "Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü'nü kutladığımız bu mübarek günde hepinizi Pakistan Evi'nde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu son derece sevinçli anda yakın zamanda gerçekleşen Markai Haq zaferimizi de kutlarken, Pakistan'ın neden kurulduğunu, Pakistan adında bir ülkenin neden gerekli olduğunu yeniden düşünmemiz gerekir. Hepimizin bildiği gibi Hint alt kıtası 400 yıl, hatta daha uzun süre Müslümanların idaresinde kaldı. Babür İmparatorluğu'nun sona ermesiyle İngilizler yönetimi devraldı ve alt kıta İngiltere'nin sömürgesi haline geldi. Burada toplumun iki ana kesimi Müslümanlar ve Hindular arasındaki fark çok net bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

Türkiye'nin Pakistan'ın kuruluşundan bu yana hep yanında olduğunu vurgulayan Junaid, "Bu yıl ilk kez 14 Ağustos'ta iki olayı birlikte kutluyoruz: Bağımsızlık Günü ve Markai Haq. Markai Haq, Pakistan'ın savunma gücünü tüm dünyaya gösterdiği, kısa sürede düşmanın en modern uçaklarını düşürdüğü tarihi bir olaydır. Bu zafer, Pakistan'ın asla saldırgan değil ama her zaman güçlü bir savunma kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı. Pakistan'ın bağımsızlığı ve kalkınmasından bahsederken 'kardeş' kelimesi akla gelir, bu da Türkiye'yi ifade eder. Pakistan'ın kuruluşundan bu yana Türkiye hep yanımızda oldu. Hilafet hareketinden Kırım Savaşı'na, 2010 ve 2022'deki sel felaketlerinden depremlere kadar her zaman dayanışma gösterdi. Keşmir meselesini de her platformda, özellikle BM Genel Kurulu'nda savundu" şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk ise, "Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, endüstri, tarım ülkesi değil, aynı zamanda önemli bir savunma ülkesi olduğu da ortaya çıktı. Biraz önce siz bir resim gördünüz. Resimde Hindistan'ın bir çıkışı vardı tabii. O çıkışta neredeyse 'Biz bir süre içerisinde Pakistan'ın yüzde 25'ini, daha sonra yüzde 50'sini kontrol edeceğiz, işgal edeceğiz' diye çıktılar. Neticesini son resimde gördünüz. Pakistan Başbakanı ve askerlerle beraber bir resim vardı. Ne var Türkçe'de? Son gülen iyi güler diye bir söz. Bence Pakistan'ın gücünü ortaya koydu. Pakistan'ın Hindistan karşısında ortaya koyduğu savunma gücünün ne kadar önemli olduğu, ne kadar büyük olduğu apaçık ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Pakistan'ı hiç yalnız bırakmayacağını vurgulayan Kayatürk, "Keşmir'deki haksızlığın, Keşmir'deki zulmün de durması gerektiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işaret ettiği şekilde ve geçmişte Hindistan'da Başbakan Nehrun'un da, Hindistan hükümetinin de kabul ettiği bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi, orada bir referandumun yapılması gerektiğini her platformda Cumhurbaşkanımız ve bizler söylüyoruz. Biz Pakistan'da bugüne kadar birlikte hamdolsun güzel şeyler yaptık. 1947 ve öncesi Osmanlı hilafetinden bugüne kadar Pakistan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Pakistan'ı hiç yalnız bırakmayacağız diyorum. Tekrar Cehni Azadi, İndependence Day veya Bağımsızlık Günü kutlu olsun diyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi. - ANKARA

