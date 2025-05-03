Pakistan, Balistik Füze Testiyle Hindistan'a Gözdağı Verdi - Son Dakika
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Politika

Pakistan, Balistik Füze Testiyle Hindistan'a Gözdağı Verdi

Pakistan ordusu, 450 km menzilli Abdali füzesini test ederek Hindistan'a karşı stratejik gücünü sergiledi.

03.05.2025 13:52
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Pakistan ordusu, 450 kilometre menzilli balistik füzesini test etti. Pakistan'ın hamlesi, komşusu Hindistan'a "gözdağı" olarak yorumlandı.

Pakistan, Hindistan ile gerilimin arttığı dönemde balistik füze denemesi yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, 450 kilometre menzile sahip hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen "Abdali" adlı karadan karaya balistik füzesi eğitim atışının başarıyla gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada, "Denemenin amacı, birliklerin operasyonel hazırlığını sağlamak ve füzenin gelişmiş navigasyon sistemi ile artırılmış manevra kabiliyeti özellikleri de dahil olmak üzere temel teknik parametreleri teyit etmekti" ifadeleri kullanıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, füze denemesinde görev alan bilim insanları ve mühendisleri tebrik ederek ülkenin stratejik caydırıcılığını güçlendirme yolundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pakistan'ın hamlesi, komşusu Hindistan'a "gözdağı" olarak yorumlandı.

Öte yandan, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hindistan'ın önümüzdeki 24-36 saat içinde Pakistan'a saldırı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduklarını belirtmişti.

Pakistan-Hindistan gerilimi

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısında Pakistan hükümetinin rolü olduğunu ifade etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddederek tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke komşular birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Pakistan ayrıca hava sahasını Hint havayollarına kapatılmıştı. Hindistan ise iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarından su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Bu karar Pakistan'da protestolara yol açarken, Pakistan hükümeti Hindistan'ın kararına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurmuş, bölgedeki su akışının etkilenmesini "savaş nedeni" sayacağını vurgulamıştı. Ayrıca Keşmir'de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri ayıran 740 kilometrelik fiili sınır olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca iki ülke orduları arasında çatışmalar yaşanmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan, Balistik Füze Testiyle Hindistan'a Gözdağı Verdi - Son Dakika

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