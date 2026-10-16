Pakistan Başbakanı Şerif'ten İstanbul seli için taziye mesajı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif'ten İstanbul seli için taziye mesajı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'daki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan'a başsağlığı dileyen Şerif, Türkiye'yle dayanışma vurgusu yaptı. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımlandı. Şerif, yaşanan can kayıpları ve meydana gelen yıkımdan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden kişilerin yakınları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Yaralanan kişilerin bir an önce sağlığına kavuşması ve kayıp vatandaşların en kısa sürede bulunması için dua ettiğini belirten Şerif, Pakistan'ın bu zor günlerde Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Sel felaketinde 4 vatandaş hayatını kaybederken, kaybolduğu bildirilen 4 kişiye yönelik arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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