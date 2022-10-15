Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı

15.10.2022 18:23
Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, ABD Başkanı Joe Biden'in Pakistan'ın herhangi bir uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olabileceğini söylemesinin ardından ABD Büyükelçisi Donald Blome'u çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, ABD Başkanı Joe Biden'in Pakistan'ın herhangi bir uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olabileceğini söylemesinin ardından ABD Büyükelçisi Donald Blome'u çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California'da konuşma yaptı. Konuşmasında Pakistan'ı, "uyumsuz nükleer silahlara sahip" dünyanın "en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirerek, "Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri Pakistan. Uyumsuz nükleer silahlara sahipler" dedi. Biden'ın açıklamaların ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Pakistan'ın nükleer varlıklarının güvenlik ve emniyetle ilgili olarak IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) uyarınca her bir uluslararası standardı karşıladığını söyleyerek, "Pakistan, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı. Güvenlik sorunları varsa yakın zamanda Pakistan topraklarına kazara füze fırlatan Hindistan'ın nükleer silahları hakkında sorulmalıdır. Bu sadece sorumsuz ve güvensiz değil, aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip ülkelerin güvenliği konusunda ciddi endişeler doğuruyor. Biden'ın açıklamaları sürpriz oldu. Bu tür yanlış anlamaların angajman eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. ABD ile ilişkilerimizin doğru yönde devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Biden'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı olarak, en güvenli nükleer komuta ve kontrol sistemlerinden birine sahip olduğumuzu biliyorum. Dünya çapında savaşlara karışan ABD'nin aksine, Pakistan ne zaman saldırganlık gösterdi, özellikle nükleerleşme sonrası?" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

YORUMLAR
500
Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı Biden'in açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde şiddetlenen çatışmalardan endişe duyuyor ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde şiddetlenen çatışmalardan endişe duyuyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 00:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement