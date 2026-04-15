Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'da
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'da

Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran\'da
15.04.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mareşal Asim Munir, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü ve ABD ile mesaj trafiği üzerinde duruldu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in Tahran ziyareti kapsamında temasları devam ediyor. Munir'in Tahran'a varışında havalimanında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılanmasının ardından iki ülke yetkilileri arasında görüşmelere geçildi. Temaslarda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya'dan sorumlu Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulundu. Ayrıca İran basınına göre, görüşmede iki ülke arasındaki temasların yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınmasının, Pakistan heyetinin ziyaret kapsamında İran yönetimine ABD'den bir mesaj iletmesinin ve müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin taraflar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik temaslarda bulunulmasının beklendiği ifade edildi.

Mesaj trafiği Pakistan üzerinden

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlendiği haftalık basın toplantısında, İran ile ABD arasında yürütülen temaslarda mesajların yalnızca Pakistan aracılığıyla iletildiğini belirterek, "Heyetimizin Pazar günü Tahran'a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden çok sayıda mesaj alışverişi yapıldı. Bugün de büyük ihtimalle Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İslamabad'daki müzakereler sonuçsuz kalmıştı

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yürütülen müzakereler, 11 Nisan'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlığında başlamış, birkaç tur halinde toplam 21 saat sürmüştü. Ancak İran tarafının açıklamalarına göre, bazı başlıklarda mutabakat sağlanmasına rağmen ABD'nin "aşırı" talepleri nedeniyle görüşmeler sonuçsuz sona ermişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Pakistan, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:03:46. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.