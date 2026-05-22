Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'da

22.05.2026 21:05
Mareşal Asim Munir, İran-ABD krizini sona erdirmek için Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran-ABD arasında devam eden siyasi ve askeri krizi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İran-ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler sürerken Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Munir'in Tahran'a varışında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini tarafından karşılandığı ve sıcak bir şekilde ağırlandığı kaydedildi. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin de karşılamada hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Munir, ziyaret kapsamında devam eden İran-ABD görüşmeleri, bölgesel barış ve istikrar ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konular hakkında temaslarda bulunacak.

Munir'in ziyaret, Pakistan'ın ABD ile İran arasında arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Kaynaklara göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da planlanan ikinci tur görüşmelerin hayata geçirilememesi bu süreci etkileyen faktörler arasında yer alıyor. - TAHRAN

