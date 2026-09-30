Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid görevini bitirdi, Pakistan'a dönüyor

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid görevini bitirdi, Pakistan'a dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2022'den bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Yousaf Junaid'in görev süresi doldu. Junaid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört yıllık diplomasiyi, kurulan köprüleri, ortaklıkları ve dostlukları vurgulayarak teşekkür etti ve Pakistan'a dönüyor.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in görev süresi tamamlandı.
2022 yılından bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Yousaf Junaid'in görev süresi doldu. Junaid, görev süresini tamamlamasının ardından Pakistan'a dönüyor. Junaid, görev süresinin dolmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıllık diplomasi. Kurulan köprüler, inşa edilen ortaklıklar ve görev süresini aşacak dostluklar. Anılar ve devam eden çalışmalar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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