Pakistan, Oruç Reis ile 20 yıl sonra açık denizde hidrokarbon aramaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Pakistan, Oruç Reis ile 20 yıl sonra açık denizde hidrokarbon aramaya hazırlanıyor

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Pakistan, Oruç Reis ile 20 yıl sonra açık denizde hidrokarbon aramaya hazırlanıyor
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Pakistan, yaklaşık 20 yılın ardından açık denizlerde hidrokarbon aramalarını Türkiye ile işbirliğiyle yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Oruç Reis gemisinin 17-20 Kasım'da Karaçi'ye ulaşması bekleniyor; Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik bunu 'önemli bir an' olarak nitelendirdi.

Pakistan, yaklaşık 20 yılın ardından açık denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlanırken, Türkiye-Pakistan arasındaki işbirliği kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihlerinde Karaçi Limanı'na ulaşması bekleniyor. Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, işbirliği sürecine ilişkin, "Bu, Türkiye-Pakistan dostluğu için önemli bir an" dedi.

Pakistan ve Türkiye, açık denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yeniden başlatılması için iş birliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi kentine ulaşması bekleniyor. Bu çerçevede Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, Oruç Reis'in ülkeye gelişi öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve operasyonel düzenlemeleri ele aldı.

Malik toplantıda yaptığı konuşmada, geminin gelişini Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Malik, "Bu, Türkiye-Pakistan dostluğu için önemli bir an. Bu gemiyi gelişinde şahsen karşılamaya çalışacağım" dedi.

Malik, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını belirtti.

"İki ülke nesiller boyunca hatırlanacak önemli bir başarıya imza atmak için çalışacak"

Pakistanlı bakan, İslamabad yönetiminin açık denizlerde yürütülecek arama faaliyetlerini kolaylaştırmak ve operasyonların sorunsuz başlamasını sağlamak için gerekli tüm desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Türk tarafına Pakistan'ın tam desteğini ileten Malik, iki ülkenin nesiller boyunca hatırlanacak önemli bir başarıya birlikte imza atmak için çalışacağını kaydetti.

Pakistan'da açık deniz aramaları yaklaşık 20 yılın ardından yeniden canlandırılıyor

Söz konusu gelişme, Pakistan Petroleum Limited (PPL) şirketinin, 2025 Pakistan Açık Deniz İhale Turu kapsamında belirlenen 8 açık deniz arama sahası için üretim paylaşım anlaşmaları ve arama lisansları imzalamasından aylar sonra geldi. Anlaşmalar, Pakistan'ın yaklaşık 20 yılın ardından açık deniz hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden canlandırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
HidrokarbonOruç ReisPakistanPolitikaEkonomiTürkiyeKaraçiDünyaSon Dakika

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