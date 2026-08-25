Pakistan ve İran'dan Barış Çabaları

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, devam eden çatışmanın çözümüne yardımcı olmak amacıyla İran ve ABD arasında daha önce imzalanan mutabakat zaptının yeniden yürürlüğe konulmasını görüştüklerini belirterek, "önemli ilerleme kaydedildiğini" belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği 1 günlük ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Naqvi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asim Munir ile birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "çok olumlu ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Naqvi, "Görüşmemizde İran-ABD çatışması, Orta Doğu'daki gerilimler ve ileriye dönük yol haritası ile İslamabad Mutabakat Zaptı'nın yeniden tesis edilmesi ve böylece çatışmanın kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için her iki tarafın da atması gereken adımlar ele alındı. İran Cumhurbaşkanı, hükümetinin bakış açısını ve endişelerini açıkça paylaştı ve ele alınan konular üzerinde çok yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduk. Önemli ilerleme kaydedildi ve toplantı son derece olumlu bir şekilde sona erdi. Bu ivmenin bölgede daha fazla ilerlemeye ve kalıcı barışa zemin hazırlayacağına dair umudumuzu koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahran ziyareti

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında gerginliğin tırmanmasını önlemek için dün akşam İran'da temaslarda bulundu. Munir ve Naqvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.